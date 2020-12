Catherine Barreau remporte un 77e Prix Rossel tourné vers la BD

Pour la 77 e fois depuis sa création, le prix Rossel a été remis ce 10 décembre lors d’une cérémonie virtuelle , circonstances obligent. Le jury de l’édition 2020, présidé par Pierre Mertens , a été rejoint par Hedwige Jeanmart et Caroline De Mulder , respectivement couronnées par le Rossel en 2014 et en 2010, aux côtés de Jean-Luc Outers, Ariane Le Fort, Michel Lambert et Jean-Claude Vantroyen .

Parallèlement au prix Rossel récompensant un roman ou recueil de nouvelles, des prix ont également couronné des bandes dessinées. Le prix du meilleur album revient ainsi à Zabus et Hippolyte pour «Incroyable» ( Dargaud ), le prix de la meilleure série BD est décerné à Benoit Feroumont pour «Le Royaume de Blanche-Fleur» ( Dupuis ), une mention spéciale de la SCAM est attribuée à « Forgeries », un projet collaboratif d’ Éléonore Armand et Romane Scardoni , tandis que la célèbre Posy Simmonds recevait le Grand prix Victor Rossel pour l’ensemble de sa carrière. "Le Prix Rossel, c'est un rayon de soleil dans une vie recluse", a conclu cette dernière lors de la remise du Prix en Facebook Live , ce jeudi soir.

En ce qui concerne la littérature, notre excellente consœur Aliénor Debrocq était l’une des cinq finalistes pour son roman "Cent jours sans Lily" (ONLIT) mais c’est "La confiture de morts" (Weyrich) de Catherine Barreau qui l’a emporté devant "Le second disciple" (Les Arènes) de Kenan Görgün, "Je suis le fils de Beethoven" (Seuil) de Stéphane Malandrin, décrit par Pierre Mertens, président du jury et grand mélomane de son état, comme "le plus phénoménal de la sélection", et enfin "Judas côté jardin" (ONLIT) de Juan d’Oultremont.