Catherine Ringer redonne vie aux dessins de son père

Pour l’illustration de ces formidables contes de Sholem Aleikhem (1859-1916) – l’un des plus grands et des plus célèbres auteurs en langue yiddish –, Catherine Ringer (cofondatrice des Rita Mitsouko) a travaillé avec l’éditeur Bruno Wajskop pour sélectionner une série de peintures et de dessins de son père, Sam Ringer (1918-1986).