Chez Dürrenmatt, le rire mord, l'absurde émeut, l'effroi demeure

De lui, on connaît essentiellement sa pièce «La visite de la vieille dame» devenue milliardaire, qui se venge en piégeant l'amoralité des villageois qui jadis la chassèrent. Ce village, c'est la Suisse au-dessus de tout soupçon, que Dürrenmatt ne cessa de tourmenter. Sa tranquillité et son ordre, son pacifisme même, cachent-ils un sens de l'équité ou un sens des affaires?

Morale et justice, culpabilité et impunité sont les mamelles de l'œuvre dérangeante, indispensable de cet auteur de langue allemande qui, sous une fausse bonhomie, trouble le calme bourgeois en lui empruntant ses atours : cognac, cigare et conversations policées entre gens de bonne compagnie.

Construits comme de simples divertissements pour l'esprit, ces romans policiers, «La Promesse», «Le Soupçon», «La Panne» et «Le juge et son bourreau», plongent dans les noirceurs de l'âme humaine. Dieu est mort, nous n'avons plus de comptes à rendre à personne, sinon à nos semblables, qui sauront nous absoudre pour n'avoir pas à se condamner à leur tour. Tous vertueux et tous nuisibles! «La loi, mais ce sont les canons, les trusts, les partis. C'est la richesse qui est la loi. C'est le vice qui est la loi.»