Christine l'Admirable, la prédicatrice perchée

Il existe un point commun entre Nick Cave, le chanteur, poète et star internationale et Sylvain Piron, médiéviste à l’EHESS. Ils se sont tous deux intéressés à Christine l'Admirable, une figure excentrique de la chrétienté médiévale. Pour ceux et celles qui connaissent la chanson "Christina the Astonishing", il faut savoir que tous les faits dont Nick Cave parle, ceux de son retour à la vie après avoir été déclaré morte, celle de son dégoût pour l'odeur humaine et pour son habitude de la fuir en ne vivant qu'en haut des arbres ou des tours ou de sauter dans la Meuse et de partir en nageant, tout cela est avéré.