Churchill vu par George VI

Lorsqu’il est question de Churchill, on se réfère généralement dans le monde francophone à François Kersaudy dont les ouvrages font autorité. La "brique" de 1.300 pages d’Andrew Roberts, saluée par la critique lors de sa sortie en 2018, ne fait nullement double emploi. Ne serait-ce que parce qu’ il est le premier historien "churchillien" à avoir obtenu de Buckingham l’accès aux carnets personnels du Roi George VI. L’auteur estime que ces carnets constituent "une corne d’abondance de nouvelles informations". Ils relatent notamment les rencontres hebdomadaires du Roi avec son Premier ministre. Churchill se montre par moments très critique à l’égard du grand allié américain et du Président Roosevelt, chose qu’il n’a jamais faite en public.

Le Churchill intime

L’auteur lève aussi un coin du voile sur le Churchill intime, en s’appuyant sur la correspondance entre le Premier ministre et sa femme Clementine. En 1940, alors que le monde libre est gravement menacé, le Premier ministre se fait sermonner par son épouse pour ses sautes d’humeur à l’égard de son personnel. Elle regrette "une détérioration de ses manières" et elle lui rappelle que même s’il a le droit de congédier tout le monde, à l’exception du Roi, du Speaker de la Chambre des Communes et de l’archevêque de Canterbury, il est censé "combiner ce pouvoir terrifiant avec la courtoisie, la gentillesse et si possible un calme olympien". Elle lui rappelle – en français – l’adage comme quoi on ne règne sur les âmes que par le calme. L’auteur doute que son homologue à la Chancellerie du Reich ait été confronté au même genre de remarques…