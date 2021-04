Colum McCann, auteur: "La grande démocratie est celle des petites histoires"

Depuis New York, l’écrivain irlando-américain Colum McCann dresse un portrait lucide de l’Amérique d’aujourd’hui, entre pessimisme réaliste et l'empathie radicale qui habite l’ensemble de son œuvre.

L'Irlandais Colum McCann avait découvert le États-Unis à 21 ans, en sillonnant le pays à vélo, puis il a vécu au Japon avant de s'installer à Manhattan où il est devenu l'un des écrivains américains les plus populaires, traduit en 40 langues et auréolé d'un National Book Award pour ce talent rare à se couler dans les pas des exclus, des déracinés et des parias, y compris en terres trumpistes, sans jamais abandonner les raisons d'espérer. Ainsi en va-t-il dans "Apeirogon", son dernier roman en forme de kaléidoscope, où il voit un possible à l'inextricable en suivant la rencontre de deux pères, israélien et palestinien, unis par la douleur d'avoir perdu leur fille. "Colum" en gaélique? "Colombe".

Vous êtes arrivé aux Etats-Unis à 21 ans, et avez d’abord découvert le pays à travers un long voyage à vélo. Comment cela a-t-il influencé votre perception de ce pays où vous vous êtes ensuite installé?

En 1986, je suis parti de Boston, j’ai descendu toute la côte Est: Virginie Occidentale, Géorgie, Mississippi, Alabama, Louisiane, Texas, un détour par le Mexique, retour au Texas, pour finalement finir mon périple à San Francisco un an et demi plus tard. J’ai roulé 12.000 km, à travers un pays que j’ai trouvé extraordinaire et plutôt ouvert. J’ai rencontré des gens très avenants. Peut-être parce que je n’étais qu’un jeune, peut-être aussi parce que j’avais l’air un peu fou, peut-être parce que j’étais à vélo… Peut-être que c’est moi qui était ouvert. Je me demande si je devrais refaire un voyage comme ça. Bien entendu, j’ai changé, le pays a lui aussi changé. Mais ma vraie interrogation est de savoir si la nature de ces gens a été altérée au fil des décennies, ou si cette nature fondamentalement bienveillante, ouverte et généreuse est toujours là.

L’Amérique renvoie l’image aujourd’hui d’un pays divisé, fracturé, après quatre années de présidence Trump et une passation de pouvoir mouvementée… Vous avez été surpris par l’assaut du Capitole par des militants pro-Trump?

Bien évidemment! Ça m’a complètement terrassé. Je ne sais pas si c’est un symptôme des choses à venir, ou s’il s’agit de l’un de ces absurdes événements isolés. Je crois encore aujourd'hui que les quatre dernières années ont été incroyablement clivantes. Et nous n’avons jamais autant utilisé le terme division, ou le terme «incivile», comme pour évoquer une «guerre incivile». Mais ça ne veut pas dire pour autant que les choses sont figées. Il y aura quelques jeunes courageux, ou quelques auteurs courageux, ou même quelques politiciens ou journalistes courageux pour exiger qu’on reconfigure notre manière de nous regarder dans le miroir, et notre façon de nous raconter. Je sens que ce changement viendra des histoires et la manière dont nous nous les racontons.

Vue en plein écran Colum McCann à la Villa Saint-Germain-des-Prés, en 2018. ©©Patrice NORMAND/Leextra

Vous avez dit il y a quelques années que les meilleurs écrivains essayent de devenir des "historiens alternatifs". Quelle serait cette histoire alternative que vous aimeriez écrire sur l’Amérique d’aujourd’hui?

C’est une question pertinente. Qui écrit l’histoire américaine? Comment? Où? Il faut vouloir aller dans ces coins anonymes, secouer les choses, et raconter des histoires que personne n’avait raconté avant. Celles qui méritent d’être relatées de manière plus profonde et singulière; parler des communautés rurales pauvres, ou raconter les histoires de celles et ceux dont on n’a pas parlé, ou leur permettre de raconter leurs histoires eux-mêmes, de façon à encourager ce type de compréhension. L’histoire a toujours appartenu au vainqueur présumé. Très bien. Mais il y a une histoire bien plus intéressante, celle de ceux qui ont tout perdu.

Est-ce que vous trouvez que la société américaine est assez ouverte en ce moment pour accueillir ce type de nuances justement?

Je pense que les Américains sont plus nuancés qu’on ne le croit. On veut mettre les Américains dans des cases définies: rouge/bleu (le rouge est la couleur du parti républicain, le bleu celui du parti démocrate, NDLR), tous citadins ou tous ruraux. Or je crois qu’il y a bien plus de violet, qu’il y a de rouge ou de bleu. Mais nous nions cette nuance, sur le plan médiatique, et certainement aussi sur le plan politique. C’est une notion essentielle: accepter la complexité, accueillir la contradiction. Il y a un degré de certitude en Amérique aujourd'hui avec cette idée que «Je suis certain de ce que je dis. Je sais que je détiens la vérité». Mais il n’y a pas qu’une seule vérité: il y en a plusieurs qui cohabitent ensemble. Les gens se replient sur eux-mêmes, ferment les rideaux, ferment les portes. J’utilise cette formule, c’est comme si nous avions un GPS dans notre imagination et dans notre empathie, comme pour nous ancrer dans un point défini et limité, ce qui est néfaste, dangereux et triste. Est-ce que cela veut dire que nous ne pouvons pas en sortir? Non. Et c’est l’un des rôles de l’artiste, du professeur, voire du citoyen de nous y aider. C’est une philosophie optimiste, mais pas naïve. Je crois même que cela relève du courage.

"Il est vraiment difficile de détester quelqu’un une fois que vous avez écouté son histoire et qu’il a écouté la vôtre." Colum McCann Auteur

On parle beaucoup de "cancel culture" aux États-Unis, qui consiste à pointer du doigt de façon publique, des comportements ou des œuvres problématiques (jugées comme racistes, sexistes, etc.). Quel regard vous portez là-dessus en tant qu’artiste?

Il faut reconnaître qu’une partie, voire ce qui est au cœur de la «cancel culture» est en fait une bonne chose. Cela a juste été repris et manipulé de façon extraordinaire. À la base, il y a ce grand débat sur l’appropriation culturelle. Éh bien, ces professeurs qui parlent d’appropriation culturelle, ils ont tout à fait raison. Des gens ont traité avec condescendance, caricaturé et pillé d’autres cultures pendant des années, que ce soit des grandes entreprises ou des artistes. Donc cette idée d’appropriation culturelle est tout à fait valide, et il est vraiment nécessaire pour nous d’en parler. Mais en même temps, il est tout aussi nécessaire d’aller vers d’autres cultures, humblement, et de demander à apprendre de l’autre, et reconnaître qu’on ne sait pas tout. On parlait de nuance, et bien ces deux idées co-existent et sont tout aussi valides l’une que l’autre.

Avec votre association Narrative 4, vous organisez des ateliers d’écriture à destination de jeunes qui échangent leurs histoires et donc leurs perspectives…

Oui, Narrative 4 est pour moi une organisation essentielle aujourd’hui pour nous aider à nous comprendre les uns et les autres. Parce que si on ne se parle plus entre nous, notre imagination diminuera, tout comme notre empathie et notre décence, et cela ira de pire en pire. Les gens dans nos ateliers ne sont pas forcément aux antipodes les uns des autres. L’important, c’est qu’ils partagent des récits personnels. Dans le South Bronx, ils ont surtout abordé la question de la santé mentale. Dans le Kentucky, ils ont travaillé sur le thème de la dépendance, notamment aux opioïdes… C’est quand vous livrez votre expérience personnelle que vous pouvez approfondir votre propre engagement. Il est vraiment difficile de détester quelqu’un une fois que vous avez écouté son histoire et qu’il a écouté la vôtre. Et il s’avère qu’une fois engagé dans cette «empathie radicale», le monde change pour vous, il s’agrandit, et devient plus accueillant; même en racontant des histoires douloureuses.

"La grande démocratie est celle des histoires. J’en ai une et vous en avez une. Si nous comprenons ça, alors nous aurons accompli quelque chose de formidable." Colum McCann Auteur

Dans votre dernier roman, "Apeirogon", vous abordez le conflit israélo-palestinien à travers les destins croisés de Rami et Bassam, deux pères endeuillés: un Israélien en lutte contre l’occupation et un Palestinien qui étudie l’Holocauste. Tous deux ont perdu leur fille, et de leur amitié est né un combat commun pour la paix et la justice. Qu’est-ce qui vous a attiré vers leur histoire, bien réelle?

Je les ai rencontrés à Beit Jala, dans la périphérie de Jérusalem et de Bethléem, et j’ai tout de suite compris qu’il s’agissait d’une histoire extraordinaire, profondément humaine: pleine de douleurs, de difficultés, mais aussi pleine d’espoir. Ce que j’aime que dans la philosophie de Gramsci, c’est qu’on peut être à la fois un pessimiste de l’intellect et un optimiste de la volonté, ce qui est beau. Je pense que c’est ma fonction d’écrivain que de trouver une sorte de grâce, un filet de lumière dans cette obscurité si oppressante, particulièrement de nos jours.

Vue en plein écran Colum McCann, "Apeirogon", Belfond.

Vous êtes un auteur binational, comment jonglez-vous entre votre identité irlandaise et votre attachement aux États-Unis?

J’ai un passeport irlandais, un passeport américain, donc j’ai théoriquement deux pays, mais si quelqu’un me mettait un pistolet sur la tempe et me demandait quel était mon pays, je dirais que je suis irlandais. Je m’identifie aussi en tant que New Yorkais. Et puis mes enfants sont américains. Donc je dois constamment jongler entre toutes ces choses. L’Amérique m’a beaucoup apporté, dans le sens que cela fait trente ans que j’habite ici. Je fais des allers retours avec l’Irlande tout le temps; avant le Covid, je faisais quatre à cinq allers-retours par an. J’ai deux patries. Je dois cependant reconnaître que j’ai eu un peu honte des États-Unis pendant le mandat de Trump… et comment! Mais ce qui m’avait motivé à demander mon passeport américain, c’est le moment où Obama a été élu.

En tant qu’écrivain, comment voyez-vous votre rôle?

De bousculer l’âme des gens, de leur donner une sorte de vie alternative, et révéler quelque chose de notre cœur ou de notre tête que nous n’avions pas forcément vu avant. Et aussi de dire que nous sommes tous des individus et que chacune de nos histoires compte. La grande démocratie est celle des histoires. J’en ai une et vous en avez une. Si nous comprenons ça, alors nous aurons accompli quelque chose de formidable.

Vous avez évoqué que vous repartirez peut-être à vélo, c’est en projet?

J’y pense… Peut-être avec mon fils qui est un bon cycliste, mais je serai plus lent que lui, je vais le ralentir! Ca me travaille en tous cas, J’ai envie d’essayer de comprendre ce qu’il se passe. Et j’aimerais aussi à un moment écrire un portrait de cette partie du monde qui a été dénigrée, en particulier le sud des États-Unis. Je travaille avec une école du Kentucky, où tous les jeunes vivent dans les terres trumpistes. Ils sont en train de lire mon roman «Apeirogon», et leur réaction à l’histoire de Rami et Bassam, et à leur combat pour la paix, est formidable. Je suppose que j’ai encore espoir que ce pays n’est pas si divisé que ça après tout.

Roman «Apeirogon»

Colum McCann Belfond, traduit par Clément Baude, 510p., 23 euro Note de L'Echo: 5/5 Relire notre critique | Colum McCann et les territoires du cœur Extrait «Bassam regagne sa voiture, éclairé par son unique phare. Encore une chose qu’il va falloir réparer.

Il s’appuie contre la portière et se glisse une fois de plus sur le siège, traînant sa mauvaise jambe après lui. Il prend son téléphone, l’allume et envoie un SMS à Rami: ‘Bien rentré, mon frère’. Leur rituel simple, combien de milliers de fois maintenant? Il jette le portable sur le siège passager, franchit lentement le portail, freine, puis redescend encore pour fermer derrière lui. Le temps que le portail se soit complètement refermé, Rami lui a répondu, un simple émoticône, deux pouces en l’air et au-dessous: ‘À demain.’» «Apeirogon», p. 499.