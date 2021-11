Comment repenser notre relation aux appareils ménagers?

Dans "L’étrange et folle aventurier du grille-pain de la machine à coudre et des gens qui s’en servent", les auteurs décryptent l’histoire des objets techniques et de leur influence sur notre quotidien.

«En dix ans, les sociétés de débarras avec ‘suivi psychologique personnalisé’ se sont multipliées». Et ce pour cause du grand nombre de syndromes de Diogène apparus au cours des Trente glorieuses. L’anecdote résume bien le livre «L’étrange et folle aventurier du grille-pain de la machine à coudre et des gens qui s’en servent», à savoir notre rapport problématique aux objets, aux appareils domestiques plus précisément. Ces appareils peuplent nos vies, nous les connaissons peu, nous ne les remarquons même plus. «Si vous vivez en appartement, vous devriez en posséder près de 70, plus de 120 si vous habitez une maison avec jardin», détaillent les auteurs.