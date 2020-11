"Consoler Schubert", un roman à l’écoute de l’âme

Explorant la vie de sa grand-mère et celle de Schubert, Sandrine Willems délie les secrets et réenchante les mythes.

Il y a des amours impossibles qui sont comme des puits sans fonds dans lesquels peut s’engouffrer la musique pour tenter de consoler l’âme. " Depuis que j’écris, j’ai le désir de transformer en récit l’histoire de ma grand-mère, qui tenait déjà du roman ", déclare Sandrine Willems à propos de son dernier livre, "Consoler Schubert" . Entrelaçant à plus d’un siècle de distance la vie de cette dentellière anonyme avec celle du grand compositeur, l’autrice, psychologue et philosophe bruxelloise tisse un récit singulier fait de l’étoffe des drames muets.

Pour raconter cela, il fallait à Sandrine Willems trouver le ton: "La tonalité au sens musical, qui au plus intime allierait le large, qui d’une vie singulière tirerait une sorte de mythe. À cette vie apparemment obscure, il me fallait un contrepoint, qui en révèle la part lumineuse. Et c’est exactement ce que pour moi fit Schubert ."

Un art sans merci

"À cette vie apparemment obscure, il me fallait un contrepoint, qui en révèle la part lumineuse. Et c’est exactement ce que pour moi fit Schubert."

Découvrant tardivement la biographie du compositeur, Sandrine Willems est sidérée par sa dimension quasi mythique: artiste maudit, méconnu tout au long de sa vie pour être, après sa mort, considéré comme un génie. Sans oublier les amours impossibles, la solitude, l’alcool, la maladie, le travail ardu et puis la mort, point d’orgue d’une jeunesse et d’un art sans merci. "C’était tellement énorme que cela mettait au défi d’être raconté." Un défi pour la romancière qui souhaitait à tout prix éviter de verser dans le pathos pour parvenir à tendre vers la grâce et la légèreté – à l’image de la musique du maître. De toute cette riche matière émerge un récit à la fois ample et serré, des années de pensionnat à la vieillesse en passant par les affres de l’amour interdit et d’une union sans passion.