Coronavirus | Quand la fiction dépasse la réalité

Depuis le début de l’épidémie, "La Peste" de Camus et plusieurs œuvres de science-fiction refont la Une. À travers elles, une question surgit: pourquoi aimons-nous nous faire peur?

La crise du coronavirus semble soudainement avoir fait basculé notre monde dans la science-fiction. La situation que nous vivons possède un caractère tellement exceptionnel et inattendu qu’il est tentant pour certains de proposer des conjectures hasardeuses, de céder aux thèses complotistes les plus farfelues, mais aussi, plus simplement, de se tourner vers la science-fiction, parfois pour y apercevoir d'étranges prophéties.

Alors qu'il était plus ou moins passé inaperçu lors de sa sortie en salle en 2011, le film "Contagion" de Steven Soderbergh connaît, par exemple, un immense succès depuis l'apparition du coronavirus. Il est l'un des films les plus téléchargés sur iTunes. Le film raconte l’histoire d’un virus inédit d’origine chinoise: le MEV-1.

Dans «The Eyes of Darkness», qui date de 1981, Dean Koontz raconte l’invention d’une arme bactériologique au nom pour le moins évocateur: «Wuhan 400»!

Sa propagation entraîne rapidement un chaos généralisé, car la menace est globale et invisible. Une course contre la montre s’engage pour retrouver le patient zéro et ainsi espérer mettre au point un vaccin. La fiction a ici des accents hyperréalistes et Soderbergh va jusqu'à dénoncer les méfaits de la désinformation... D’autres ont préféré se replonger dans un bon vieux Stephen King, et pas n’importe lequel: "Le Fléau". L’histoire est simple: une grippe extrêmement virulente, mystérieusement échappée d'un laboratoire, décime la population américaine.

Dans un monde post-apocalyptique, quelques survivants guidés par deux prophètes, qui incarnent respectivement le Bien et le Mal, s'affrontent. L'emballement autour du livre est tel que Stephen King lui-même a dû réagir sur Twitter: "Non, le coronavirus n’est PAS comme LE FLEAU. Il ne s’en rapproche même pas. On peut largement y survivre. Restez calme et prenez toutes les précautions nécessaires " Certains se sont aussi tournés vers "L’aveuglement" (récemment réédité), un récit de l'écrivain José Saramago, qui décrit une épidémie de cécité dans une ville du Portugal. Enfin, on a beaucoup évoqué aussi "The Eyes of Darkness", un roman de Dean Koontz qui date de 1981. Il y raconte l'invention d’une arme bactériologique au nom pour le moins évocateur: "Wuhan 400". Il n'en fallait évidemment pas plus pour que certains y voit une prédiction du coronavirus. À noter cependant que le nom du virus a manifestement changé selon les différentes éditions du livre. Au départ, il se nommait "Gorki 400", reflet de son inscription dans une époque marquée par une situation géopolitique très éloignée de la nôtre…

Exorciser ses peurs

À travers tous ces exemples, une question surgit: pourquoi aimons-nous nous faire peur? Que cherchons-nous dans ces récits d'horreur ou de science-fiction? Est-ce une manière d'atténuer nos craintes ou de trouver une réponse à nos angoisses? Simon Bréan, maître de conférence à la Sorbonne et spécialiste de science-fiction, estime que la fonction de la science-fiction est double: "Tout d’abord, il y a une fonction cathartique. La science-fiction permet de se purger symboliquement d’un problème. Lorsque je lis un récit de ce genre, j’ai l’impression de le vivre à travers les actions des protagonistes et je parviens ainsi à évacuer certaines de mes craintes. En ce sens, la science-fiction possède de toute évidence une fonction d’apaisement. Elle fonctionne un peu comme une espèce de talisman. Généralement, dans un ouvrage de science-fiction, vous êtes du côté des survivants. Quand vous parvenez à la fin d’un récit, vous êtes encore en vie! Mais la science-fiction a aussi une fonction de modèle. Elle représente une source de scénarios et de conjectures diverses. Elle peut ainsi fournir des pistes pour affronter une situation et mieux appréhender une réalité."

Mais pouvons-nous en mesurer les effets? Est-ce que cela fonctionne? "Habituellement, la science-fiction obéit au modèle du catastrophisme et de l'effondrement total. Dans "La Peste" — puisqu’on parle beaucoup du roman de Camus ces derniers jours —, ça se passe très différemment, par exemple: les institutions fonctionnent encore normalement. On n'assiste pas un effondrement systémique. Le science-fiction met très souvent en scène une solution strictement individuelle à un problème qui génère un chaos total: un petit groupe d’individus ou un savant génial, seul dans son laboratoire, va sauver le monde. Or, dans le cas du coronavirus, ce serait précisément adopter là une approche irresponsable, puisque pour faire face à l'épidémie, la bonne solution est collective."

Anachronisme

Les auteurs de science-fiction cherchent à se projeter dans le futur en inventant des situations plausibles. Pas étonnant dès lors que l'on trouve parfois dans leurs récits des similitudes avec une réalité contemporaine. Il faut cependant se méfier: "40 ans nous sépare de l’écriture du livre ‘The eyes of darkness’, par exemple. Les contexte médical, technique et sociétale, n'est plus du tout le même. C’est précisément au moment où la réalité semble la plus proche de la fiction qu’il faut savoir bien les distinguer."

Mais la grand enseignement que l'on peut tirer de la science-fiction, c'est peut-être celui-ci: "elle représente la croyance dans un monde orchestré par un sens. Même si ce que nous vivons est extrêmement difficile, même si tout s'effondre autour de nous, un sens va finalement apparaître."