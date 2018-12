Cyberguerre en slip kangourou

La Bulle du vendredi | La photo du Président français en slip léopard enflamme la toile. Dans le bunker du Balardgone, le Pentagone français, c'est la crise!

Avec les réseaux sociaux, il suffit de peu de chose pour déclencher une crise géopolitique majeure. On le voit quasiment tous les jours. La photo d’un Président français, légèrement rondouillard, en slip léopard a évidemment tôt fait d’enflammer la toile. C’est le point de départ de cette comédie cybergéopolitique qui explore de l’intérieur les arcanes des renseignements français à l’heure de la guerre 2.0.

Comédie, c’est évident. Les personnages sont truculents, savant mélange de bras cassés, de cabinettards imbus de leur petit pouvoir, ou de commis de l’État obséquieux. Mais le fond ne manque pas. Au scénario de ce qui se profile comme une série au long cours, un trio dont une source bien introduite dans les coulisses du pouvoir et des services de renseignement. Sous le pseudo Cepanou (!), le trio tisse une intrigue désopilante mais redoutablement documentée. La source livre les lieux, le jargon, les secrets et les méandres de la cyberdéfense de l’état-major français qui donnent du corps et de la crédibilité au récit. Alors que les deux scénaristes qui l’entourent lui confèrent son côté franchement burlesque. "Plutôt que de faire un récit très réaliste, nous avons opté pour une histoire humoristique, qui montre les limites du système", commente Clément Oubrerie, dessinateur et coscénariste de la série.

Vue en plein écran Si ça sort, on est mort. Cyberfatale tome 1, Oubrerie et Cepanou, Rue de Sèvres, 56 p., 15 euros. Note: 3/5. ©rv

L’idée n’était pas de dévoiler des secrets d’Etat mais de montrer ce qui est possible, les failles et surtout les erreurs humaines. Parce que quelles que soient la sécurité et les procédures mises en place, au final, cela dépend toujours des hommes et des femmes…"

Les sources de ce récit sont en tout cas suffisamment crédibles pour avoir alerté les services de cyberdéfense eux-mêmes. "On a été repéré très tôt dans le processus de rédaction. Ce qui nous a amusés et un peu effrayés en même temps", poursuit Clément Oubrerie.

Les dialogues fourmillent d’acronymes et de jargon. "Certains sont vrais, d’autres pas. On s’est beaucoup amusés avec cela. les hackers pourront s’amuser à tenter de les décoder", glisse Clément Oubrerie.