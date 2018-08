Danielle Nees, la jongleuse du livre

L’atout d’une petite maison, c’est le travail avec les auteurs. "Dans les grandes, il n’y a plus d’accompagnement éditorial. Les petites font ce travail, mais ont plus de mal à vendre. Chez Genèse Édition, je me charge et de l’éditorial et du commercial." Et si la jonglerie réussit, c’est parce qu’elle publie un nombre limité de titres. Le marché se contracte (-2% en 2017), "le gâteau ne grandit plus, ou marginalement, et deux phénomènes affectent le secteur: les retours d’invendus poussent les grandes maisons à publier davantage, et il y a trop d’entrants qui s’improvisent éditeurs. Le temps d’ajouter leur propre production à un marché déjà saturé, ils disparaissent." En somme, l’édition est un commerce paradoxal: on vendrait mieux si l’on produisait moins.