Dans un faux polar, Patrick McGuinness piste notre époque

"Ce matin, la presse à sensation nous a livré son lot d'histoires habituelles: les implants mammaires d'une épouse de footballeur explosent au cours d'un vol pour Dubaï, une célébrité loquace vend son silence au plus offrant sur Twitter"... Est-ce ainsi que les hommes vivent? Qui cherche à s'en préserver ressemble à l'ours blanc en péril sur un glaçon de plus en plus mince. Ainsi semble M. Wolphram, retraité amateur de poésie et de musique classique, d'une élégance qui jamais ne fut à la mode.