De grands livres en petit format

"Le jour d’avant" - SorjChalandon

Quarante ans plus tard, sa solitude le pousse à chercher les vrais coupables derrière les lampistes qui ont payé une négligence qu’il estime organisée. Les charbonnages étaient sur leur déclin, l’entretien était réduit au minimum et la vie des mineurs passait après la rentabilité. À l’évidence politique, ce "J’accuse" à la Zola, interpelle notre économie de marché qui sacrifie la sécurité des hommes sur l’autel du profit. La sincérité absolue, l’engagement littéraire, la passion de la justice portent la plume de Chalandon. Journaliste de formation, il met l’enquête et le sérieux au service d’un quidam, spolié de son existence. Poignant et remarquable.

"Le sympathisant" - Viet Thanh Nguyen

Sous des dehors de film d’action, l’ironie grinçante de ce thriller politique démonte les clichés de tous bords, celui des Asiatiques, qui ont intégré l’imagerie que véhicule Hollywood à leur égard, et celui des Américains racistes. Professeur d’université sur les questions d’ethnicité, Viet Than Nguyen aborde les questions fondamentales et douloureuses de l’identité et de la trahison. Il a été récompensé, pour ce roman, par le prix Pultizer 2016 et, en France, par le prix du meilleur livre étranger 2017.

"Les huit montagnes" - Paolo Cognetti

Il a marqué la rentrée littéraire de l’an dernier au point de recevoir le Prix Médicis étranger et nous atteint sans venir nous chercher. Livre d’un fils, d’un ami, d’un homme de trente ans, mal dans cette époque dont il ne perçoit plus ni le sens, ni l’humanité, "Les huit montagnes" a été écrit adossé à la montagne. Les Alpes italiennes sont le décor du journal de bord, largement autobiographique, de Paolo Cognetti qui y interroge le rapport à soi et aux siens, face à un monde inconnu et sauvage qu’il va devoir affronter. Romantique, initiatique par ce rejet de la modernité telle qu’on nous l’impose, l’auteur est fils de deux exilés économiques qui ont dû quitter la ferme et la campagne pour la ville, avec un idéal d’émancipation sociale et de progrès que les années 70 ont mise à mal. Trente ans plus tard, Paolo Cognetti se sent, lui aussi, en décalage avec l’ère du temps et cet avenir peu exaltant. Pour autant, peut-on vivre seul en montagne, en autarcie, retourné à un mode d’existence frugal? Du rêve à la réalité, il y a plus d’un col à franchir…