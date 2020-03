Décès de Albert Uderzo, l'un des créateurs d'Astérix

Le dessinateur d'Astérix est décédé dans son sommeil ce mardi. Les aventures du petit Gaulois ont été tirées à plus de 380 millions d'exemplaires.

Astérix et Obélix, le plus célèbre des Gaulois et son inséparable compère, ont perdu leur dessinateur. Albert Uderzo est décédé ce mardi dans son sommeil à son domicile parisien. Il avait 92 ans. Uderzo avait créé les personnages d’Astérix et Obélix en 1959 avec son scénariste René Goscinny. Le duo produira 24 albums relatant les aventures des deux Gaulois jusqu’à la mort de René Goscinny, en 1977. Le dernier album des deux hommes, "Astérix chez les Belges", paraîtra en 1979.

Une rencontre décisive

Issu d’une famille d’immigrés italiens naturalisés français, Uderzo débute dans la bande dessinée dans les années 40, mais c’est sa rencontre avec René Goscinny qui va déterminer son destin. Ensemble, ils créeront d’abord les aventures de l’Indien Oumpah Pah et puis, évidemment, celles d'Astérix. Doué d’un dessin humoristique très expressif et surtout très lisible, Uderzo pouvait aussi se prêter au réalisme pur. Il est notamment l’auteur de la série Tanguy et Laverdure sur des scénarios de Jean-Michel Charlier.

Mais c’est d’Astérix que viendront son succès et sa notoriété. Les aventures du célèbre village gaulois deviendront vite l’archétype de l’humour franchouillard et l’alternative à l’école belge de la BD menée par Hergé, puis l’École de Marcinelle.

Les Albums d’Astérix ont été traduits dans plus de 110 langues et dialectes et tirés à près de 380 millions d’exemplaires.

