Décès de Jean Graton, créateur de la série de bande dessinée "Michel Vaillant"

Une aventure mobile sous tous ses aspects

Jean Graton avait créé la série "Michel Vaillant" en 1957 et raconté, à plusieurs générations de lecteurs, l'aventure automobile sous tous ses aspects (industriels, sportifs et humains). Les aventures du héros ont d'ailleurs suscité maintes vocations.

"Parmi les lecteurs de Michel Vaillant, plusieurs sont devenus pilotes ou journalistes de F1, parmi les plus grands. Et même designers, car Jean Graton a créé plus de 200 modèles de Vaillante, et un véritable style automobile", soulignent ses proches.