Derrière l'imbécilité du bourgeois de Joseph Roth, la barbarie

Dans l'inédit "Perlefter, histoire d'un bourgeois", Joseph Roth dépeint l'indignité d'un petit bourgeois imbécile et satisfait qui humilie les humbles et se courbe devant plus nanti que lui. Et tend un miroir pour notre sombre époque.

Inédit, retrouvé quarante ans après sa mort, en 39, à Paris, ce roman inachevé et ces nouvelles résument à merveille l'image que Joseph Roth avait de son époque. L'auteur de «La Marche des Radetzky» n'a pas, comme son ami Stefan Zweig, la même nostalgie du monde d'hier; il voit la dureté, l'iniquité, la farce cruelle d'un système qui se perpétue douillettement, gère à son profit une société épuisée, exsangue et sans perspective. Celle-là même qui portera la barbarie sur les fonts baptismaux sans qu'aucune institution ne fasse barrage. Lire Joseph Roth n'a, on le voit, rien de passéiste, nous avons bien besoin de son mordant et de sa lucidité.

Roman et nouvelles «Perlefter, histoire d'un bourgeois»

Joseph Roth Traduit de l'allemand par Pierre Deshusses, Robert Laffont, 247p., 20 euros Note de L'Echo: 4/5

Juif de Galicie, l'actuelle Ukraine, germanophone comme Kafka, Joseph Roth regrette l'Empire austro-hongrois qui permettait aux communautés de cohabiter, aux cultures et aux identités de se superposer. La mort de François-Joseph en 1916 et la Seconde Guerre mondiale ouvriront la porte aux nationalismes brutaux, redéfinissant des frontières et des appartenances, en mettant les Juifs au ban de toutes. Roth s'exilera en 1933 après que ses livres eurent été brûlés par les Nazis.

Il écrit «Perlefter» en 1929 et y déploie un sens du portrait épatant, féroce, celui d'un bourgeois «modéré», sans consistance, sans culture, fasciné par les signes extérieurs de richesse, soupirant «sur cette vie difficile». Ni gros ni mince, ni grand ni petit mais l'un ou l'autre selon les circonstances, il rappelle ceux de Molière et de Labiche. Affable avec les puissants, avaricieux avec les nécessiteux, tremblant mais bravache, sans opinion bien qu'avec un avis sur tout, respectueux des lois par devant et accommodant par derrière si l'intérêt prime, Perlefter nous régale à ses dépens; chose qu'il déteste par-dessus tout!

Portrait savoureux

Sous le portrait savoureux, Roth dépeint l'indignité de cet imbécile satisfait qui humilie les humbles et se courbe devant plus nanti que lui. Son fils lui ressemble, sans conviction, indifférent, repu – «même les yeux de Fredy étaient dépourvus de couleur et reflétaient les vicissitudes du monde sans étonnement, ni surprise, ni amour, ni compassion ou amertume; (…) il avait seulement de l'ambition.» Ses filles n'ont aucun intérêt pour Perlefter sauf à épouser un gendre utile aux affaires.

Inachevé ce roman n'en est pas moins excellent, autant que la seule nouvelle terminée de ce recueil, «Carrière», sur les pièges de la servilité. Consciencieux, dévoué, le comptable Gastieglecker survit misérablement depuis vingt ans dans une firme qui l'ignore. Un poste payé correctement s'ouvre enfin à lui, ailleurs, mais peut-il quitter un patron qui vient de lui offrir son vieux manteau?

Reporter pour diverses gazettes, sans véritable attache, Roth, qui avait voyagé partout, avait l'œil, et l'oreille aiguisée, pour percevoir partout, y compris en URSS, dès 1926, la perversion d'une bureaucratie qui redécoupe le réel à sa mesure, quitte à couper bras et têtes. Le lire aujourd'hui réconforte et alarme; son talent d'observateur, de narrateur extérieur, aiguillonne notre vigilance; sa plume vive, drôle et amère à la fois invite à ne pas reproduire les erreurs d'hier, à fortifier l'Europe et à inventer d'autres modèles qui n'oublient pas de mettre l'homme, et non le profit, au centre de ses priorités.

De la servitude à la barbarie

