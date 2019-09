Derrière un mendiant, il y a une personne

L’album est sorti il a quelques mois déjà mais le prix Atomium de la BD citoyenne (qu’il a reçu la semaine dernière en marge de la Fête de la BD, à Bruxelles) le remet dans l’actualité. Parce cette BD joliment mise en image par Cyrille Pomès et magnifiquement mise en couleur par Isabelle Merlet fait plus que raconter une histoire, elle attire la lumière sur un fait de société. Xavier-Laurent Petit avait d’abord écrit l’histoire du jeune Ciprian sous forme de roman jeunesse avant de l’adapter en bande dessinée.

Ciprian est un jeune Rom. Son père est montreur d’ours sur les foires et les marchés. Nomades par obligation mais aussi par nécessité, rejetés souvent par les populations locales qui ne voient dans ces Roms que des voleurs et des fauteurs de troubles. Des parias dans leur propre pays. Alors, quand, au fond du trou, on leur fait miroiter un avenir meilleur en France, la famille n’hésite pas. Pour Ciprian, ses parents et sa sœur commence alors l’enfer de ces mafias qui forcent les enfants au vol à la tire, louent des bébés pour que la mendicité marche mieux….