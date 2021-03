Des voyages immobiles avec le festival Corps de Textes

Il devait avoir lieu dans la ville mais se réinvente en ligne. Organisé par le Théâtre de Liège, le festival Corps de Textes conserve la couleur prévue pour cette édition, avec la Corée du Sud mise à l’honneur. Une programmation très diversifiée, regroupant des thématiques dans l’air du temps: récits féminins, villes-mondes, ultra-urbanisation, culture populaire à travers le phénomène du Webtoon, le polar coréen et le livre "augmenté". De nombreux invités seront au rendez-vous: les autrices Kim Yi-Seol, Geneviève Damas et Caroline Lamarche, la directrice du Rideau de Bruxelles Cathy Min Jung, les auteurs Hwang Sok-Yong et Guillaume Poix, la chorégraphe Lara Barsacq et le photographe Gaël Turine… A. D.