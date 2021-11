Donal Ryan fait de la compassion un prisme littéraire

Dans son nouveau roman "Par une mer basse et tranquille", l'auteur irlandais Donal Ryan cherche à réparer la cruauté des hommes et de leur donner une nouvelle chance.

Peut-il y avoir une bonne littérature, cousue de bons sentiments? Assurément. Qu'il donne à entendre l'effroyable récit d'un médecin syrien, les flottements d'un gamin informe, les sarcasmes d'un grand-père moqueur et un peu raciste ou encore ceux d'un lobbyiste sans affect, Donal Ryan quitte le surplomb d'auteur pour voir le monde du point de vue de chacun. Il écoute avec une réelle empathie et a un exceptionnel talent de conteur. C'est probablement cette authenticité qui nous retient d'emblée, ce propos qui ne s'empare ni d'un sujet ni d'une existence, mais apercevoir par-dessus l'épaule de l'autre un pan dérobé au regard. Avec une profonde, une confondante gentillesse et une foi vacillante dans la bonté humaine.

Donal Ryan se met à la place d'un père qui la veille du départ en mer, couche sa fille chérie, lui raconte comment les arbres s'entraident et communiquent entre eux malgré la distance.

Par le passé, un emploi a mis Donal Ryan en contact avec de nombreux réfugiés, avec leurs récits, le courage, le dévouement avec lesquels ils tentaient de refaire souche en Irlande. Mais ce n'est pas ce qui donne du prix et du poids à l'histoire de Farouk, qui ouvre ce nouveau roman. Ce qui nous bouleverse durablement, est que Donal Ryan ne prête pas sa voix à un migrant, n'ajoute pas le récit atroce d'un naufrage parmi d'autres, non, il se met à la place d'un père qui la veille du départ en mer, couche sa fille chérie, lui raconte comment les arbres s'entraident et communiquent entre eux malgré la distance. Manière de rassurer une enfant, de lui dire qu'elle ne perd pas tout à fait sa grand-mère adorée ni un pays qu'ils ne referont jamais. En bas dans la cuisine, sa femme négocie avec un passeur mafieux, "un marchand de chair humaine". Médecin, Farouk n'avait eu jusqu'ici qu'à soigner "la goutte et des cancers, comme partout", non pas des blessures de guerre, des coups de fouet, des corps suppliciés.

Petites vies insidieusement fragilisées

Comme souvent, l'histoire démarre d'un fait divers lu dans le journal ou d'une scène entrevue dans un magasin, et on devine qu'il s'agit pour l'auteur de réparer la cruauté des hommes, de leur donner une nouvelle chance. C'est en père, en mari, en fils, en frère qu'il écrit, bardé de toute la bonté reçue dans l'enfance et mû par une candeur brusquement dessillée: il ne voulait pas admettre que la cupidité, la médisance, l'indifférence gouvernent le monde. Et pourtant.

Ce qui retient l'auteur, ce sont ces petites vies insidieusement fragilisées par la banalité d'actes et de paroles blessantes qu'il replace dans ces portraits d'une rare finesse.

Trois histoires, apparemment sans lien composent ce roman. Farouk sera le plus atrocement atteint. À côté, les blessures d'amour-propre et la précarité sociale du jeune Lampy paraissent dérisoires. Or, ce qui retient l'auteur, ce sont précisément ces petites vies insidieusement fragilisées par la banalité d'actes et de paroles blessantes qu'il replace dans ces portraits d'une rare finesse. John, dans le troisième récit est le moins sympathique, arriviste sans scrupules. Nulle prise de conscience chez cet homme plus complexe qu'il ne le soupçonne lui-même; victime d'un archétype vanté dès l'enfance.

À la fin du roman, de manière inattendue le triptyque se referme à l'insu de tous, et c'est la merveilleuse surprise. Nous en savons davantage que les protagonistes, et si réparation, si rédemption, si destin il y a, cela sera sans leur concours. La symbolique biblique est partout dans ces pages, jusque dans la posture de pénitent, mais l'absolue sincérité et l'écho qu'elles laissent en nous, prêtent moins à sourire qu'à y souscrire sans réserve.