Échec et mat aux soucis triviaux de l’existence

«Le Livre du rire et de l’oubli» d’un Kundera aurait pu être l’histoire d’un joueur d’échecs: ces poupées que sont les pièces du jeu recèlent l’infini d’une prodigieuse faculté d’oubli de soi. Dans «Les deux rois et les deux labyrinthes», de Borgès, un roi de Babylone égare un roi arabe dans son labyrinthe; l’autre se venge et le perd dans le désert. Dans le «Joueur d’échecs» de Zweig, le champion du monde affronte un aristocrate qui n’a joué que seul dans sa cellule.