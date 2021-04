Erri De Luca, invité d'honneur de la Foire du Livre

Grand lecteur, il écrit lui-même sa dette à ceux qui l'ont précédé. «Le remède obligatoire et immunitaire reste la lecture des livres du monde. Je leur dois d'être porteur de citoyennetés variées et de fraternité européenne.» (Tracts n°2-Gallimard). Il se dit redevable des poètes, comme nous lui sommes aujourd'hui redevable d'ajouter son chant à celui d'Homère, son cri à celui de Mandelstam, mort au Goulag en récitant Pétrarque. «J’ai été incité à la littérature par la poésie du XXe siècle. C’était la seule forme à la hauteur du siècle le plus meurtrier, carcéral et migratoire de l’histoire humaine».