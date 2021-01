Et "Lupin" rendit le goût de lire

Dans un entretien, l’écrivain américain Philip Roth déclarait: «La lecture, sérieuse ou frivole, n'a pas l'ombre d'une chance en face des écrans: d'abord l'écran de cinéma, puis l'écran de télévision, et aujourd'hui l'écran d'ordinateur, qui prolifère: un dans la poche, un sur le bureau, un dans la main, et bientôt, on s'en fera greffer un entre les deux yeux. Pourquoi la vraie lecture n'a-t-elle aucune chance? Parce que la gratification que reçoit l'individu qui regarde un écran est bien plus immédiate, plus palpable et terriblement prenante.» Et si les écrans, plutôt que de nous éloigner des livres, nous ramenaient vers eux?