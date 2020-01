Et si l'affaire Seznec n'était que celle d'un secret trop bien gardé?

Dans un livre-enquête, la journaliste Anne-Sophie Martin défend la thèse de la "non-affaire" Seznec, et de l’accident devenu insondable secret familial.

Le 23 mai 1923, Guillaume Seznec, maître de scierie, et Pierre Quémeneur, alors conseiller général du Finistère, partent à Paris pour revendre une Cadillac issue du stock de l’armée. Pierre Quémeneur ne reviendra jamais de ce voyage et tous les regards se porteront sur Seznec. Même si on ne retrouvera jamais le corps du conseiller général, Guillaume Seznec sera condamné au bagne à perpétuité. Il ne sera libéré qu’en mai 1947. Cette affaire, longtemps considérée comme l’exemple le plus emblématique d’erreur judiciaire, a connu quatorze demandes de révision, essentiellement de la part de membres de la famille de Seznec qui se sont battus pour la réhabilitation de leur aïeul. "C’est une affaire toute simple qui a été compliquée à outrance", a un jour déclaré le fils de Guillaume Seznec à son propre fils. Il ne croyait pas si bien dire.

L’avocat Denis Langlois avait choisi de briser son secret professionnel et de dévoiler la piste de l’accident et du secret de famille longtemps gardé.

Et pourtant… À la lumière de nouvelles révélations, la journaliste Anne-Sophie Martin a décidé d’enquêter à son tour sur cette affaire qui a tenu la France en haleine durant des décennies. En réalité, la piste suivie par la journaliste remontait à 2015 déjà, mais était déjà passée relativement inaperçue. Dans un ouvrage intitulé "Pour en finir avec l’affaire Seznec", l’avocat Denis Langlois, avait choisi de briser son secret professionnel et de dévoiler la piste de l’accident et du secret de famille longtemps gardé.

Un héritage trop lourd

C’est en 1978 que celui qui était alors l’avocat d’un membre de la famille Seznec a eu connaissance de la thèse de l’accident. Pas question de voyage à Paris pour vendre une Cadillac. A priori, Pierre Quémeneur aurait fait des avances à l’épouse de Seznec. Celle-ci, en refusant, aurait repoussé le conseiller général qui, en chutant, se serait tué. Et un membre de la famille a tout vu. Ou presque.

Vue en plein écran "Affaire Seznec, le grand secret", d’Anne-Sophie Martin. Editions du Seuil. 288 pages, 19 euros. ©doc

Le fils de Guillaume Seznec, 12 ans à l’époque des faits, a vu le corps de Quémeneur dans la maison de ses parents. Et a juré de ne rien dire. Guillaume Seznec se serait chargé de se débarrasser du corps. Il aurait donc passé presque 25 ans au bagne pour couvrir sa femme. En remontant le fil, avec beaucoup de patience et de pugnacité, la journaliste a recueilli le témoignage de deux des petits-fils de Seznec. Qui n’avaient jamais parlé. Au fil de cet ouvrage passionnant, on se rend compte que tout le monde – ou à peu près – dans la famille se taisait. Depuis toujours. Le fils de Guillaume Seznec avait juré de ne rien dire de ce qu’il avait vu. Et avait fait promettre à ses fils d’en faire autant. Et ainsi de suite… Un secret trop bien gardé qui devenait trop lourd à porter pour une famille brisée par ce trop lourd héritage.