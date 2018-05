Etes-vous une "geekette", prête à "boujouter" une "calure"?

Les nouvelles éditions du Petit Larousse illustré et du Petit Robert font la part belle aux nouveaux mots.

"Rien n'est jamais acquis à l'homme, dit Aragon. Rien n'est jamais acquis aux mots non plus." Ces propos sont ceux de Jean-Noël Jeanneney, parrain de la nouvelle édition du Petit Larousse illustré qui paraît demain. Une édition 2019 enrichie de plus de 150 nouveaux termes. En voici quelques-uns: