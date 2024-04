Face à l'ogre français, les éditeurs belges tentent de subsister

Le marché du livre a connu des jours meilleurs en Belgique. Ce qui a amené certains éditeurs à se regrouper et à tailler dans les coûts. Trois d'entre eux témoignent de leurs préoccupations.

La Foire du Livre de Bruxelles ouvre ses portes ce jeudi et se poursuit jusqu’à dimanche sur le site de Tour & Taxis, à Bruxelles, dans un contexte morose. Selon les chiffres de l’Adeb (Association des éditeurs belges), dévoilés ce samedi dans nos colonnes, le marché, en 2023, était en recul de près de 6% en volume – plus de 70% des ventes étant réalisée par des éditeurs français.

Composé d’une multitude de petits acteurs, les éditeurs belges coexistent avec de grands noms actifs dans le secteur de la BD, du livre juridique et du manuel scolaire, rachetés au fil du temps par des géants hexagonaux. En 2022, les éditeurs belges ont réalisé un chiffre d’affaires de 313 millions d'euros, en légère baisse par rapport à 2021. Les chiffres 2023 ne sont pas encore connus, mais leur rentabilité est sous pression suite à la hausse des coûts de production – papier, salaires, énergie, transports, etc. C’est ce qui a amené certains mouvements dans le secteur au cours des derniers mois.

À la tête du groupe Lemaître, l’entrepreneur Thibault Léonard a ainsi été particulièrement actif. Après avoir repris Mardaga, il y a quelques années, il a racheté l’été dernier des éditeurs belges bien connus comme les Éditions du Perron et le groupe Renaissance (La Renaissance du Livre, Luc Pire Éditions, De Rouck). Rebelote le mois dernier, avec la reprise du français Ligaran, spécialisé dans l’édition de grands classiques.

Stop à la surproduction

Mais au même moment, il a annoncé un revirement stratégique en se focalisant sur le digital, via sa plateforme de distribution de livres numériques Primento, fondée en 2013: «Nos coûts ont terriblement gonflé et nous ne pouvons pas augmenter nos prix comme nous le voudrions, car le portefeuille du consommateur n’est pas sans fond». Sans compter que les éditeurs belges sont contraints de s’aligner sur les grands éditeurs français qui, eux, ne connaissant pas l’indexation automatique.

Ce qui l'a amené à prendre cette décision radicale: «Nos nouveautés publiées en 2023 au format papier n’ont représenté que 5% de nos ventes totales tout en représentant près de 40% de nos charges. Nous avons décidé de mettre le frein à main sur les nouveautés pour nous concentrer sur la mise en avant des 800 titres de notre catalogue. Il faut apprendre à choisir ses combats», commente Thibault Léonard.

Passé par le chas de l’aiguille, fin 2023, via la procédure de la PRJ par transfert, Kennes Éditions a, lui aussi, mis aussi la pédale douce: «Nous ne sommes plus que deux, mon épouse et moi, nous avons coupé les coûts, afin d’être flexibles, et décidé de limiter notre programme éditorial à 20-25 nouveautés par an autour de trois créneaux: la BD, le livre jeunesse et le livre belge de politique et société», explique Dimitri Kennes, son patron, qui a récemment publié les récents pensums d’Elio Di Rupo, Bart De Wever, Georges-Louis Bouchez et Thomas Dermine.

«Ils se sont vendus entre 3.000 et 4.000 exemplaires, ce qui est un bon score», dit-il. Mais son défi pour tenir la route, c’est de dénicher un nouveau Philippe Boxho, du nom de ce médecin légiste liégeois dont les deux livres se sont vendus chacun à 100.000 exemplaires chez Kennes. «C’est grâce à ces best-sellers que je peux publier des auteurs moins connus», ajoute-t-il.

La force d'un groupe

À côté de ces éditeurs de taille plutôt modeste, les éditions Racine, peuvent, elles, s’appuyer sur la force de frappe de leur maison mère, le groupe flamand Lannoo. Mais au sein de ce «géant» (à l’échelle belge), qui pèse 45 millions de chiffre d’affaires, Racine ne représente que 5% des activités: «Tout le back office et la distribution sont gérés par Lannoo, c’est un grand atout qui nous permet de nous concentrer sur notre métier d'éditeur", notent Géraldine Henry, directrice générale, et Pascale Stavaux, directrice commerciale.

Mais les deux responsables jugent le marché difficile: «Les éditeurs belges sont confrontés à une concurrence monstrueuse des éditeurs français, lesquels connaissent déjà un problème de surproduction», relève Pascale Stavaux. Elle pointe ainsi les lacunes de la loi sur le prix unique du livre.

«Elle est trop stricte, car pendant deux ans après la sortie du livre, on ne peut faire aucun rabais de plus de 5% alors que la durée de vie d’un livre ne dépasse pas six mois, ce qui pèse sur nos comptes. C’est notamment cela qui a mis des éditeurs belges en difficulté alors que la loi était censée les protéger», analyse-t-elle encore.

Et puis il y a ce nouveau décret censé soutenir le livre, mais jugé insuffisant par le secteur. «On ne se sent pas très soutenu par les pouvoirs publics. Nous publions beaucoup de beaux livres, notamment sur le patrimoine, mais les institutions nous les achètent peu». Et de plaider pour un Tax Shelter sur ce volet de l’édition, il est vrai très coûteux en production.