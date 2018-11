Femmes meurtrières, ce tabou

"Il s’agit d’une révolte, de l’expression d’une colère et d’un dépassement de la voie légale"

On pourrait certes lui reprocher d’inscrire opportunément son essai dans le sillage du mouvement #MeToo, d’autant plus qu’elle affirme être convaincue que l’affaire Jacqueline Sauvage, choisie comme point d’ancrage à sa réflexion sur la violence des femmes, a en quelque sorte "annoncé" ce mouvement. "Dans les deux cas, il s’agit d’une révolte, de l’expression d’une colère et d’un dépassement de la voie légale", déclare la journaliste. Ce livre, ajoute-t-elle, n’a pas pour ambition de faire la lumière sur "la vérité de l’affaire Sauvage" mais bien "de partir de son histoire pour cheminer au gré des innombrables questions que ce crime pose". Un fait divers peu courant – une femme tue son mari après avoir subi ses coups pendant 47 ans – qui s’inscrit dans une longue lignée de femmes qui, au fil des siècles, ont choisi de se défendre en exécutant elles-mêmes l’homme abusif avec qui elles vivaient.