Fosse notes à l’opéra

Dans un livre richement illustré, le clarinettiste Jean-Noël Crocq exhume les caricatures, dessins et commentaires humoristiques laissés par les musiciens de l’Opéra de Paris sur leurs partitions. Entre œuvres d’art et humour potache, petite histoire d’un grand orchestre.

C’est une plongée inédite dans la fosse d’orchestre de l’Opéra de Paris que nous propose celui qui y fut clarinettiste solo pendant 35 ans. Jean-Noël Crocq a en effet fouillé les milliers de partitions conservées à Bastille et Garnier pour y retrouver les annotations et dessins en tout genre ajoutés par les musiciens à leurs "partoches" depuis deux siècles. Réceptacles d’humeur et d’humour, reflets de l’étonnant microcosme orchestral, ces partitions illustrées, annotées, mille fois manipulées, racontent à leur façon la vie d’un musicien d’orchestre, métier à la fois créatif et routinier, collectif et individualiste.