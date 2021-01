Fuir le bonheur avant qu'il ne se sauve

Peter Stamm secoue la vie comme on retourne une boule en verre, pour voir la neige tomber.

Y aurait-il quelque chose de très suisse dans ce roman au décor de train Marklin? Est-ce cette tranquillité bien ordonnée qui a poussé Thomas à s'éloigner de chez lui? Au retour de vacances, reprendre la vie de famille, le travail, les relations de voisinage lui était-il devenu insurmontable? Au lecteur de dérouler l'histoire intime, en parallèle de celle que nous raconte Peter Stamm. Rien n'est dit des motivations de l'homme qui se lève un soir, laisse son verre sur le banc du jardin et s'enfonce dans la forêt.

De l'auteur ou du personnage, lequel des deux joue à "et si?" Et si vivre était autre chose? Et si partir au-devant du hasard pour retrouver celui qu'on aurait pu être, sans argent et sans but, était le but véritable? N'est-ce pas en se perdant qu'on se découvre, en soi, hors déterminisme?

Peter Stamm (1963), auteur suisse de langue allemande dont presque toute l'œuvre a paru en français chez Christian Bourgois dans l'excellente traduction de Pierre Deshusses, offre avec "L'Un l'autre" un roman fascinant, un tour d'aiguillage qui envoie sur d'autres rails que ceux de la vie heureuse.

La seule à ne pas se poser de questions est l'épouse de Thomas. Sans le dire, elle comprend ce besoin de fuite, alors qu'elle reste avec des enfants incrédules bien que prompts à s'inscrire dans la nouvelle réalité.

Un Ulysse helvète

Un homme disparaît dans la coulisse et le monde continue de tourner, rien n'a changé. N'est-ce pas le rêve ultime, se fondre dans une atemporalité, le cycle des saisons, être sans destinée? "La douce indifférence du monde" aurait pu être le titre, s'il n'était déjà pris par le roman précédent de Peter Stamm. Lui aussi floute l'existence d'un homme qui se revoit dans le visage d'un jeune homme, à moins que cela ne soit le contraire.

Si le lecteur se laisse hypnotiser par cette histoire anodine et exceptionnelle, c'est en partie grâce à l'épouse de cet Ulysse helvète. Alors qu'ils semblaient peu échanger, mal se connaître, Astrid développe un lien silencieux, en totale sympathie avec l'absent. N'a t-elle pas plusieurs fois eu la même tentation?

Entre réminiscences, enquête et projection dans l'avenir, le roman glisse imperceptiblement. Par sa pensée, Astrid le maintient vivant quand on déclare Thomas mort d'une chute en montagne. Est-il mort, est-il vivant? L'un et l'autre. Est-ce lui qui pousse la barrière du jardin bien des années plus tard ou l'imagination a-t-elle comblé, accompagné, vieilli le partenaire d'Astrid, petite chèvre de Monsieur Seguin, sage, sans plainte ni regret?

Le pas tranquille de Peter Stamm avance, dirait-on, au rythme de son lecteur sur ce chemin de l'homme qui marche; saisissant les lignes, les ombres, les détails du décor sans vie des villes et des richesses de la nature, apportant une densité à cette familiarité étrange. Tout est convenu et rien n'est ordinaire, comme si le trait avait simplement dévié, la feuille glissé et qu'avec elle le monde s'était légèrement désaxé.