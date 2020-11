Hergé: "J'ai raté mon Tintin en Amérique"

"C'est le troisième volet des aventures de Tintin. Le personnage est encore assez pataud, même s’il s'affine. Mais il est encore bourré de préjugés, ceux de son époque", commente Philippe Goddin, exégète de l'œuvre d'Hergé. Des préjugés qui seront reprochés à Hergé, taxé de racisme notamment comme dans "Tintin au Congo". "Dans les années 30, quand parait 'Tintin en Amérique' dans le Petit Vingtième, l'Amérique est perçue comme un pays corrompu, aux mains de la pègre. Les cow-boys aussi sauvages que les Indiens font partie de l'imagerie populaire, le business est roi et sans scrupules, la force économique du pays est redoutable. C'est l'image qu'Hergé a du Nouveau Continent et c'est celle que l'on donne aussi dans le XX e Siècle, le journal catholique pour lequel il travaille."

Mais l'intérêt d'Hergé pour l'Amérique est plus ancien que cela. Son père était un fervent admirateur de Buffalo Bill, dont il a vu les spectacles en Europe; le jeune Georges Remi allait voir les westerns au cinéma; sa jeunesse scoute... Tout cela façonne sa fascination pour l'univers indien. "Et c'est cela qui l'intéressera le plus. Bien des années plus tard, il reconnaîtra dans un entretien inédit avoir raté Tintin en Amérique, parce qu'il n'y montre pas assez sa passion pour cette civilisation. 'Je me suis laissé piéger par l'ambiance et les idées générales de l'époque', s'excuse-t-il alors."