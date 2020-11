Hervé Le Tellier remporte le prix Goncourt avec "L'Anomalie"

Le prix Goncourt, le plus prestigieux de la littérature française, revient cette année à Hervé Le Tellier pour "L'Anomalie", roman sur un événement difficilement explicable que l'on va s'acharner à s'expliquer. Hervé Le Tellier, 63 ans, mathématicien de formation et ancien journaliste, et président de l'association de l'Oulipo (ouvroir de littérature potentielle), a obtenu huit voix contre deux pour "L'Historiographe du royaume" de Maël Renouard. Outre d'être publié chez Gallimard, une maison d'édition souvent récompensée, ce livre bâti comme un savant jeu de construction et au suspense haletant, a déjà convaincu un large public.