Houellebecq ou l'art de l'anéantissement

Avec "anéantir" (l'éditeur a orthographié ce verbe sans majuscule en couverture, NDLR), Houellebecq signe un pavé de 736 pages sur l’art de vivre, ou plutôt de mourir. Être, ou ne pas être: telle pourrait bien être la question.

Le voici le voilà. Le nouveau Houellebecq. Soit un brûlot civilisationnel de plus, attendu comme le messie par une humanité internationale, assoiffée de sens, de décadence, et de tout cet effroyable détachement prophétique et jubilatoire, dont lui seul possède la recette secrète.

Une question se dessine à demi, sans se dessiner pourtant: la vie, c'est quoi?

Paul, la quarantaine, énarque, travaille pour le ministre du Budget et des Finances (un certain Bruno), dont il est aussi vaguement l'ami – enfin, disons le confident. Mais là-bas, dans le Beaujolais, le père de Paul fait un AVC, et il faut courir à son chevet, retricoter un peu de famille, prendre un bain d'enfance perdue, et se colleter le personnel hospitalier – son jargon et son désespoir mal dissimulé. C'est ballot, parce qu'à Paris, Paul avait l'intention d'aider Bruno à devenir président de la République aux prochaines élections (nous sommes en 2027, apprend-on incidemment). Ballot, aussi, parce que des attentats géants contre des biens marchands se multiplient un peu partout, menaçant la croissance mondiale. En attendant de mettre aux commandes l'insipide, mais compétent Bruno, Paul va devoir vivre d'hasardeuses heures familiales, entre une épouse fantomatique, une sœur bigote, une belle-sœur journaleuse, et un père à l'agonie. Une question se dessine à demi, sans se dessiner pourtant: la vie, c'est quoi?

Blackmirror, sauce Beaujolais

Avec son style détaché mais hypnotisant, Houellebecq nous emmène une fois de plus à la rencontre de destins moroses. Qui racontent toute notre humanité et soulèvent une farandole de questions existentielles.

Que lit-on ici? On ne sait pas. On ne saura jamais. Une errance provinciale, médicale et familiale, matinée de Blackmirror? Peut-être. Un roman de pure psychologie, mais déguisé en thriller politique? Et vice-versa? Avec son style détaché, mais hypnotisant, Houellebecq nous emmène une fois de plus à la rencontre de destins moroses. Qui racontent toute notre humanité et soulèvent une farandole de questions existentielles.

Ce n'est pas la première fois que le romancier brouille les pistes, pour mieux dire le monde dans ses magnifiques et sordides contradictions. Dès 1994, il accompagnait de pathétiques VRP en goguette pour mieux déshabiller les rapports humains ("Extension du domaine de la lutte"). Avec son brillantissime "Les particules élémentaires" (1998), il prophétisait au dernier chapitre un avenir virtuel pour une humanité enfin stérile – auparavant dévorée de pulsions sexuelles, les seules responsables ou presque de nos destins. Plus récemment, il imaginait un futur proche où les musulmans de France auraient pris les rênes de la société – y compris dans les domaines de la pensée –, tout en ressuscitant le dandysme pétri de civilisation des décadents à la Huysmans ("Soumission", 2015).

Sous l'apparente simplicité stylistique se dessine une vérité solide, mais mouvante.

Ici encore, le flou règne pour mieux aider Houellebecq à multiplier les couches de son millefeuille sémantique. Sous l'apparente simplicité stylistique se dessine une vérité solide, mais mouvante, faite de détails incongrus qui surgissent comme des fenêtres pop-ups, et de digressions qui semblent gratuites – mais qui ne le sont jamais. Et, au milieu de cet ennui savamment entretenu, de vrais morceaux, fulgurantes formules qui tombent comme des couperets – d'autant plus inattendues qu'elles sont cachées dans le gloubi-boulga du quotidien.

Polyphonie des points de vue

Houellebecq fait du lecteur un observateur. Un entomologiste complice.

Avec un art consommé du "très peu pour moi", Houellebecq vous laisse avancer. Un beau-frère qui prête serment comme notaire en costume XVIIIe avec bicorne: est-ce ridicule? Est-ce solennel? À vous de juger. Houellebecq fait du lecteur un observateur. Un entomologiste complice. Le monde, vous finirez par le regarder à deux, bras dessus, bras dessous, Houellebecq et vous. Ce fatalisme mou, mais acéré, le voici vôtre.

D'où l’incroyable polyphonie des points de vue, qui parcourt le paysage français depuis quelques jours, chacun projetant légitimement sur le texte ses propres démons. Mediapart s'insurge – racisme, misogynie – alors que Le Monde encense… le même texte. Comment pense Houellebecq? Comme Indy, la belle-sœur journaliste de gauche? Comme Paul, le haut fonctionnaire bourgeois déboussolé, mais aussi attachant qu'un ami qui souffre? Est-il essentiellement réactionnaire, Houellebecq, ou prend-il ironiquement la voix, comme romancier, de héros parfois nietzschéens, cyniques jusqu'à l'os?

Michel Houellebecq révèle, avec la justesse de la banalité, l'ambiance fin de règne de notre époque, qui se dissout sans révolte dans le virtuel.

Avec la lucidité sans fard qui a fait sa légende, il capture une fois de plus l'air du temps et le tisse en mots, en phrases, en personnages. Il révèle, avec la justesse de la banalité, l'ambiance fin de règne de notre époque, qui se dissout sans révolte dans le virtuel. Houellebecq y ajoute une interrogation plus large sur la décrépitude, la santé, la dignité et le libre-arbitre. Même si on n'adhère pas totalement à son propos, qui sera jugé révulsant par la bien-pensance, le roman possède l'immense mérite de secouer l'intelligence. Et de proclamer la liberté de pensée.