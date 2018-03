Hugo Claus en français dans le texte

Son chef-d’œuvre lui a valu, un peu grâce à vous, la toute grande célébrité. On se souvient de Bernard Pivot, saluant autant le roman que votre travail. Il s’est passé en France ce qui s’est passé aux Pays-Bas, la découverte de l’exotisme de cette langue. J’ai moi-même eu un coup de foudre pour "Het Verdriet van Belgïe", m’amusant de toutes les difficultés et du défi que cela poserait à un traducteur.

Quel est ce charme et quelles en sont les difficultés?

Il y a chez lui une extraordinaire variété de registres. Il écrit deux langues: le néerlandais classique et un flamand syncrétique qui n’existe pas en tant que tel. Il a un intérêt pour le parler familier autant que pour les archaïsmes et l’intertextualité. Une phrase de la Bible ici, ou d’Eschyle là. Cela vient de sa jeunesse. Il passait du patois familier au néerlandais de l’école et des lectures. Et s’il use de la "vulgarité" qui offusque certains, ce n’est jamais pour épater le bourgeois, mais parce qu’artistiquement, elle est intéressante.