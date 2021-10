"Ici, la Béringie", un détroit des possibles

Pour son premier roman, Jeremie Brugidou fait se rejoindre une éclaireuse toujours en connexion intime avec son environnement, un explorateur scientifique et une paléontologue d’une époque à venir. Il fait se rejoindre une peuplade disparue depuis bien longtemps, les tensions américano-soviétiques de la guerre froide et le capitalisme spectaculaire et vampirisant des années à venir. Et c’est bien ce territoire, le détroit de Béring, traditionnellement connu pour avoir été le passage entre l’Asie et l’Amérique, qui permet que toutes ces composantes hétérogènes communiquent avec cohérence.