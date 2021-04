J.M. Erre invente l'art de se foutre en l'air sans méthode. Un régal!

Alors que fleurissent les ouvrages de développement personnel, J.M. Erre livre "Le bonheur est au fond du couloir à gauche". Ce traité de pur non-sens est un must!

Pour ceux que la méditation zen rebute, qui n'ont aucune aptitude pour la sophrologie, que le régime cétogène écœure autant que la sagesse de Frédéric Lenoir, et qui ont revendu leurs ouvrages de plénitude en vingt brasses coulées pour s'acheter l'intégrale de Reiser, ce traité de pur non-sens est un must.

Michel H., qui ne se fend la pipe qu'en lisant son maître Houellebecq («n'ayez pas peur du bonheur, il n'existe pas»), a tout essayé pour se sortir d' une inaptitude chronique à être heureux . La seule chose qui l'en rapproche sont les communications officielles de Macron, rassurantes, pédagogiques et pleines d'allant. Mais depuis que Bérénice l'a quitté, même le sourire d'Emmanuel reste sans effet.

Après trois semaines de vie commune «et de plateau-repas devant Netflix», elle l'a largué, lui laissant tous ses ouvrages feel good et la recommandation d'en prendre de la graine. Mais rien ne germe. Comme remontant, Michel préfère la bière, qu'il alterne avec les anxiolytiques et une philosophie politique qui laisse de marbre son voisin, plus porté sur le règlement interne des communs.