"J’ai recueilli tes paroles et je les aies dévorées"

"Betty" précipite les maux d’Amérique, racisme, violence, sexisme dans une potion ensorcelante.

"Je me souviens de l’amour incandescent et de la dévotion autant que de la violence." Ainsi parle Betty, fille d’un père cherokee et d’une mère blanche, tout en bas de l’échelle sociale d’une bourgade de l’Ohio. Sous la plume de Tiffany McDaniel, la propre fille de la petite Amérindienne, l’histoire d’une famille insignifiante aux yeux du monde trouve une dimension digne des Contes des Milles et une Nuit. Les rêves, le chant des sœurs, les dessins d’un frère parent la misère de couleurs et de mantras.

Roman "Betty" ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Tiffany McDaniel, Gallmeister, 720 p., 26,40 €

Portés sur les épaules par un père magnifique, ces enfants apprennent à voir derrière la laideur du racisme et de la cruauté ordinaire. Pauvre parmi les pauvres, Landon Carpenter, ce père cherokee enchantait leur quotidien par ses histoires, trouvant une morale ancestrale ou une fable de son cru pour chaque événement heureux ou malheureux. Son jardin était d’Eden, ses remèdes, miraculeux, ses cadeaux, sculptés de sa main, et son amour infini pour ses enfants était aussi aveugle que la jument, brutalisée par les hommes, à qui il offrit une praire fleurie pour finir ses jours.

Ainsi est ce livre merveilleux. Par sa fantaisie et son invention, il confère dignité aux offensés, donne une voix à la honte et déploie des ailes d’anges ou d’aigles par-dessus leur tête. "Ce livre", écrit Tiffany McDaniel, "est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune". On ne saurait mieux dire.

Betty nous raconte les siens. Elle n’a que six ans lorsqu’à son offre d’amitié par-dessus la haie de sa maison branlante, elle reçoit en retour le mépris de ses voisins. Elle a dix-huit ans à la fin de ce journal qui enfouit toute son enfance dans des bocaux, sous la terre du jardin, par crainte d’attiser le mal qui, on le sait depuis Audiberti, court. Pour le garder en sommeil, il faut le tenir à l’écart ou entrer dans sa danse, ruser pour le dompter, le poursuivre et le chasser pour toujours.

Hymne à l’invention de soi

"Devenir femme, c’est apprendre à affronter le couteau. C’est apprendre à supporter le tranchant de la lame et les blessures. Apprendre à saigner." Extrait de "Betty"

Livre de femmes, de femme de couleur, de fille, de sœur, "Betty" est un hymne au courage et à l’invention de soi. Toutes n’y parviendront pas. Les institutions, les préjugés, la brutalité, le hasard de la naissance, la médiocrité, la soumission abîment ou tuent. "Devenir femme, c’est apprendre à affronter le couteau. C’est apprendre à supporter le tranchant de la lame et les blessures. Apprendre à saigner. Et malgré les cicatrices, faire en sorte de rester belle et d’avoir les genoux assez solides pour passer la serpillière dans la cuisine tous les samedis."