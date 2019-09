"Je suis un meilleur entrepreneur depuis que je suis écrivain" (Philippe Hayat)

"Où bat le cœur du monde"

Un beau récit initiatique qui n'évite pas des longueurs

Philippe Hayat, lauréat du Prix Filigranes 2019, a choisi de commencer son roman par l’épilogue, l’ultime concert parisien de Darius Zaken, alias Darry Kidzak, king de la clarinette. Darry sait parler la langue non écrite du jazz, celle qui vous éveille les sens, vous empourpre les joues et réveille les sexes les plus assoupis, comme l’avait très vite constaté Dinah, sa compagne de toujours, lorsque des années plus tôt elle l’avait entendu jouer derrière une cloison du bordel new-yorkais où elle livrait son corps pour payer ses études de Lettres.

Philippe Hayat enchaîne les flash-back pour remonter le fil de la destinée de l’artiste que rien ne prédestinait à la musique. Après Paris en 2015, New York en 1946, on se retrouve catapulté dans le Tunis des années 1930 dans le ghetto juif de la Médina alors sous protectorat français. La mère du jeune Darius est une belle Italienne qui attise les jalousies et son père, un libraire qui n’a d’yeux que pour la France de Balzac et d’Hugo, des Lumières et de la Révolution. Et qui rêve de la métropole pour sa famille. Un rêve brisé net par une émeute de musulmans radicalisés qui le lynchent, incendient sa librairie et laissent son petit Darius… sans voix. Une voix qu’il récupérera par le truchement de la clarinette et du jazz qu’il découvre auprès de Français bienveillants et qui deviendront son viatique, sa quête, son accomplissement.

Philippe Hayat s’est beaucoup documenté pour dresser le cadre de son roman où il déploie un récit choral, distribuant tour à tour la parole à ses personnages de fiction aux quels répondent des personnalités de l’époque, bien réelles. Un procédé parfois un peu surprenant, lorsqu’on se retrouve nez à nez avec Saint-Exupéry ou avec Joaquín Rodrigo, venu interprété son "Concerto d’Aranjuez" et dénoncer les Franquistes à la barbe du public pétainiste de Tunis.

Louis Armstrong, Billie Holiday, Lester Young, Count Basie… Philippe Hayat s’est fait plaisir tout en distillant au fil des pages ce qui lui tient à cœur – la persécution des Juifs, l’enseignement et les arts comme vecteurs d’émancipation, de justice sociale et de paix.

On regrettera cependant les longueurs d’un auteur que l’on sent très scrupuleux dans ses recherches historiques et le manque de rythme qui en découle – une critique que l’on adressera aussi à l’éditeur. Au demeurant, son livre se laisse livre et fait du bien.