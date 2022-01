Jean-Christophe Rufin, écrivain: "La montagne est de l'ordre de la passion"

Vertige et amour. Médecin, diplomate, écrivain, Jean-Christophe Rufin révèle avec "Les flammes de pierre" sa passion pour la montagne dans une histoire d'amour à deux versants.

Dans son dernier roman, Jean-Christophe Rufin, pionnier de Médecins Sans Frontières, qui fut ensuite ambassadeur, a complètement embrassé la carrière d'écrivain. Avec "Les flammes de pierre", l'ancien prix Goncourt (en 1997 avec "L'Abyssin", Goncourt du premier roman, et en 2001 avec "Rouge Brésil", NDLR) révèle son versant montagnard en décrivant une passion amoureuse faite de sommets et de crevasses, une sorte de ménage à trois dont la montagne serait l'élément rassembleur entre un homme et une femme, Rémy et Laure, passionnés d'alpinisme, grimpeurs chevronnés sujets au vertige… de l'amour.

Nicolas Bouvier, au travers de ses écrits, a-t-il été une influence dans le choix de votre carrière, d'écrivain notamment …

Oui. Tous les écrivains voyageurs se réfèrent plus ou moins à lui, mais ses livres ne furent pas mon bréviaire, car je ne me suis jamais considéré avant tout comme un écrivain voyageur, n'entreprenant jamais des voyages pour eux-mêmes, mais toujours dans le cadre de missions ou d'ascensions.

Je pensais à Bouvier, car Rémy le personnage masculin principal se sent pendant un temps coincé dans son environnement alpestre et rêve d'horizon. Nicolas Bouvier, qui est Suisse comme Isabelle Eberhardt, éprouve ce besoin de sortir de sa montagne pour embrasser l'horizon…

C'est tout le paradoxe de la montagne: pour les personnes qui y passent huit jours, elles ont l'impression que ce sont des grands espaces ouverts, alors que les montagnes vous enferment d'abord, tout en vous protégeant.

De ce fait, les habitants de la vallée d'à côté sont considérés, si pas comme des ennemis, en tout cas comme des étrangers: c'est un monde cloisonné et limité par les cimes. Même si depuis longtemps, ces vallées se sont ouvertes, il reste tout de même quelque chose de cette mentalité.

Comme dans le cas d'une montagne, vos deux protagonistes révèlent deux versants de leur personnalité?

C'est très juste, je n'y avais pas pensé: les livres sont des exercices d'inconscient.

Plane également sur le roman ce sentiment d'animalité perdue…

Cela va même au-delà. Il s'agit d'une sorte de recherche de fusion avec la nature, y compris la roche au travers du toucher: une manière d'établir un lien, une continuité entre votre corps vivant et ce monde minéral qui sont à tous points de vue dissemblables: l'un est mou, fragile, l'autre dur et résistant. L'un est doué de sensations, l'autre est inerte…

"L'alpinisme est une activité qui se pratique sans aucun médium. C'est la pulpe des doigts sur une matière que l'on croit inerte."

Dans un monde de plus en plus aseptisé, on en revient dans ce livre à quelque chose de tactile…

De sensuel. L'alpinisme est une activité qui se pratique sans aucun médium: pas de carrosserie entre vous et la route, pas un cheval entre vos jambes, de club de golf… C'est la pulpe des doigts sur une matière que l'on croit inerte.

La montagne serait-elle une femme qu'il faut, non pas conquérir, mais plutôt apprivoiser…

Cela va même au-delà. Il y a eu une phase militaire qui a envahi tous les rapports sociaux, y compris amoureux, de conquête et domination. Je ne personnifierais pas la montagne par le genre, car elle échappe largement à cette catégorisation.

"Les rapports que l'on entretient avec l'alpinisme sont très proches des rapports amoureux plutôt que sexuels."

C'est tout de même une entité?

Certes, mais je crois qu'une femme peut nouer avec la montagne des rapports qui sont faits aussi de domination: la montagne est de l'ordre de la passion, pas de la sexualité.

Les rapports que l'on entretient avec l'alpinisme sont très proches des rapports amoureux plutôt que sexuels.

Mais l'on est également dans la caresse?

Mais cela ne suppose pas nécessairement que la montagne soit identifiée à un sexe, raison pour laquelle je ne la féminise pas.

"En ce moment, l'un des grands sujets est celui des droits des objets inanimés: le droit des forêts, des rivières."

Vous ne l'humanisez pas plus…

Non. En ce moment, l'un des grands sujets est celui des droits des objets inanimés: le droit des forêts, des rivières. Cette controverse philosophico-juridique prend un tour assez concret depuis un certain temps. Aux États-Unis, certains auteurs proposent de donner une personnalité juridique aux rochers, par exemple, ou aux arbres afin que l'on ne puisse les abattre.

Il ne faudrait pas que cela aille trop loin, mais la question se pose de l'identité à fournir à ces formations afin de les protéger. Car ces massifs sont en ce moment en complète déliquescence: au nom de quoi doit-on les protéger? Cela reste ouvert…

Il y a forcément un peu de vous dans cet ouvrage, puisque Rémy revient deux fois à un amour, alors que vous vous êtes marié plusieurs fois…

Oui, sauf que dans le récit il s'agit de la même femme, même si je me suis remarié trois fois avec ma deuxième épouse.

De toute façon, j'ai toujours pensé – et j'ai écrit un roman à ce sujet, "Les 7 mariages d'Edgard et Ludmilla" –, que les séparations font partie des histoires d'amour: ce n'est pas la suspension d'une histoire d'amour, mais sa continuité. Finalement, une histoire d'amour, c'est lorsque l'on est ensemble, mais aussi lorsque l'on est séparé. Il ne faut pas voir forcément l'éloignement comme la fin ou la mort d'une relation.

Dans le cas de ce livre, c'est pareil: il s'agit d'une histoire qui se nourrit autant des moments où Rémy et Laure sont ensemble que des moments où ils sont séparés.

"Nous assistons aujourd'hui à une sorte de compétition des survies: la nature n'est plus, compte tenu des menaces qui pèsent sur elle, l'étalon de la permanence et de l'état immuable des choses."

N'y aurait-il pas, à propos de la montagne comme de la mer, une sensation d'éternité qui fait que l'on est attiré par elle?

Nous sommes attirés par cette idée, mais qui est fausse. La preuve, par exemple, avec Walter Bonatti. Il a réalisé l'ascension de la face ouest des Drus dans le massif du Mont Blanc par le pilier qui porte désormais son nom en 1955 en solitaire, exploit extraordinaire pour son époque. Il affirmait: "Je suis mortel, par contre ce pilier est là pour toujours…" Et bien, de son vivant, il y eut l'éboulement massif des Drus et la disparition du pilier.

Étonnamment, nous assistons aujourd'hui à une sorte de compétition des survies: la nature n'est plus, compte tenu des menaces qui pèsent sur elle, l'étalon de la permanence et de l'état immuable des choses. C'est donc une illusion.

En même temps, cette idée que tout cela va nous survivre nous imprègne profondément.

Vous évoquez une figure que l'on connaît peu: celle du cristallier…

Ce sont historiquement les premiers alpinistes, avant que les premiers touristes anglais ne les engagent comme guides.

"Aujourd'hui, nous voyons la haute montagne comme claire et libre, mais, à l'époque, elle était considérée comme le séjour des Dieux, Dieux méchants qui persécutaient les humains."

Quelles étaient avant cela les raisons pour partir en haute montagne? La chasse ou les cristaux. Parce que c'était un monde dangereux, un peu maudit, un monde plutonique de créatures des cavernes. Aujourd'hui, nous voyons la haute montagne comme claire et libre, mais, à l'époque, elle était considérée comme le séjour des Dieux, Dieux méchants qui persécutaient les humains. Les chasseurs, les cristalliers et les contrebandiers étaient les seuls à oser braver ces génies de la montagne, et possédaient eux-mêmes un côté un peu sulfureux. Des gens qui farfouillent avec le diable: le cristallier a un côté forgeron puisque les cristaux se forment dans ce qu'on appelle les fours, des gangues, de gros cailloux qui lorsqu'on les brise révèlent à l'intérieur de gros cristaux formés par des millénaires et des millénaires de pressions très fortes. Les cristalliers hantent le domaine des dieux souterrains….

Aujourd'hui, une nouvelle carrière – sans jeu de mots – s'ouvre à eux: du fait des changements climatiques, des zones entières de glaciers reculent et libèrent de nouvelles roches auxquelles on n'avait pas accès précédemment, puisqu'elles étaient enserrées sous le glacier. Les cristalliers se rendent désormais dans ces lieux très dangereux, car situés juste sous les glaciers. Mais les marchés aux cristaux fonctionnent très bien, d'autant mieux que les cristalliers trouvent de nouveaux fours. Ces hommes œuvrent en général en fin de saison, se parlent en murmurant à la manière secrète de contrebandier.

"Nous évoluons dans un monde, on le voit avec la pandémie, où règne le sacro-saint principe de précaution où l'on nous infantilise énormément."

La séquence qui met en scène les deux alpinismes japonais qui se ressemblent est très drôle voire "tintinesque", rappelant les Dupont-Dupont.

C'est une scène réelle: il y a 5 ans, je me trouvais en compagnie d'une amie dans une voie d'escalade en dessous de l'Aiguille du Midi, quand soudain nous avons entendu des sortes de grognements; nous avons vu apparaître un guide français qui avait l'air désespéré avec, à sa suite, deux Japonais très chics, mais qui ne pouvaient pas faire un mouvement sans pousser un cri profond qui devait sans doute les aider: un truc banzaï! de samouraï… (rires)

"Je crois qu'il est important pour la formation d'êtres humains véritables et pas uniquement des gens qui obéissent et qui subissent, qu'il y ait des espaces où ils puissent encore avoir la liberté d'être responsables d'eux-mêmes."

Vous écrivez "nous sommes victimes plutôt que héros, consommateurs plutôt qu'acteurs et esclaves plutôt que sauveurs"…

Nous évoluons dans un monde, on le voit avec la pandémie, où règne le sacro-saint principe de précaution où l'on nous infantilise énormément, dans lequel la pression sociale est très forte, qui n'est pas punitive mais agit pour notre bien. La ceinture de sécurité, le préservatif, le masque, l'interdiction de fumer… c'est très bien, mais je crois qu'il est important pour la formation d'êtres humains véritables et pas uniquement des gens qui obéissent et qui subissent, qu'il y ait des espaces où ils puissent encore avoir la liberté d'être responsables d'eux-mêmes. Des espaces de plus en plus rares: la mer, un peu le ciel, et la montagne.

"On ne peut pas construire un être humain, sans un moment donné lui avoir fait prendre des risques."

Je suis convaincu, notamment, que si nous ne procurons pas cette possibilité intelligemment aux jeunes, sans se mettre en danger, de se confronter à une espèce de responsabilité et au dépassement de soi, ils n'auront pas besoin d'aller se tuer en moto… Tous ses équivalents suicidaires de la jeunesse d'aujourd'hui, découlent aussi d'un rétrécissement de l'espace de liberté; et l'on ne peut pas construire un être humain, sans un moment donné lui avoir fait prendre des risques.

Se dépasser pour ne pas se mettre en danger?

Exactement.

La montagne s'oppose à cette aseptisation?

Oui, car en pratiquant la montagne de la sorte, il faut apprendre et accepter d'avoir peur, faim et soif… et tout cela en le choisissant et pas en le subissant.

Avoir la possibilité de se confronter à ses limites, à ses fragilités. Ce qu'offre la montagne…