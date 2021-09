Jean-Claude Grumberg, magnifiquement chaplinesque

Prix d’honneur de Marc Filipson en 2019 pour "La plus précieuse des marchandises", Jean-Claude Grumberg est à nouveau récompensé par le patron de la librairie Filigranes qui l'accueille les 20 et 21 septembre dans le cadre du Prix Filigranes 2021.

«En fait, je n’ai jamais su vraiment me comporter devant le malheur absolu. Faut-il pleurer, s’arracher la tête et la piétiner ou rire à en crever?» Cela, Jean-Claude Grumberg, vieil enfant né en 39, éternel orphelin d'un père mort en déportation, l'écrivait dans «Pleurnichard». Du père, il n'avait aucun souvenir, alors il brodait, lui, qui plus tard se ferait mettre à la porte de dix-huit ateliers de tailleurs. Comment croire qu'il avait deux mains gauche quand il excelle à assembler les pièces de sa vie avec Jacqueline, épouse adorée, décédée en 2019?

Il ne lui dresse pas un monument aux morts, mais la fait rire de son malheur, lui parle dans le noir pour avoir moins peur, ressuscite la complicité qui unissait «le petit tailleur pauvre et moche qui épousa la princesse aux mille prétendants». Avec «La plus précieuse des marchandises», best-seller inattendu (et mérité), il ramenait d'une plume tendre, l'abomination de l'extermination du côté du merveilleux et de l'amour, donnant presque raison à cette dame qui lui enviait son passé, si nourricier pour un écrivain! L'indélicate aurait pu ajouter, et maintenant la mort de votre femme, décidément vous êtes verni!

«le pain de deuil se mange seul et se mâche longtemps tant il est dur à avaler.» Jean-Claude Grumberg Dans "Jacqueline Jacqueline"

N’attendez-pas la douleur pudique du veuf inconsolable qui enjolive et embaume sa défunte. Jean-Claude Grumberg ne mange pas de ce pain-là, «le pain de deuil se mange seul et se mâche longtemps tant il est dur à avaler». Pourtant ces pages boudent la mort, l'engueule, et il soulèverait bien la robe de la Camarde si ce n'était la nuisette en pilou de Jacqueline, sa belle octogénaire qu'il rêve de soulever encore et encore, avec ce désir de monter en chaire qui ne les a jamais quittés.