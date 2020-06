John Le Carré signe un "Retour de service" de haute volée

John Le Carré. Soller — The #Mallorca Series, 2018. (c) Guido Klumpe, Flickr.com.

L’ennemi du bien sévit parfois dans son propre camp. Telle pourrait-être la morale de ce John Le Carré combattif et délectable, "Retour de service".

Roman ♥ ♥ ♥ ♥

. John Le Carré

«Retour de service» . John Le Carré Traduit par Isabelle Perrin, Seuil, 304p, 22 euros.

Fair-play et subtilité sont les qualités requises d’un bon partenaire de raquette, et à l’évidence d’un bon écrivain de romans d’espionnage. À 89 ans, John Le Carré n’a pas perdu la main, ces dernières publications rivalisent de classe et de mordant. Il ne vise pas ses anciens collègues agents des services secrets, pétris de conviction, mais les hommes politiques de sa Grande-Bretagne, plus soucieux de leur carrière que de leur mission.



Après vingt-cinq ans de loyauté à la "Reine, la Patrie et le Service", Nat, revient à Londres, ébranlé de la savoir vendue à de douteux hommes d’affaires russes ou ukrainiens qui lavent leur argent sale à la City et achètent les plus beaux quartiers. On ne s’en émeut que lorsque leur assassinat fait tâche. Ébranlé, il ne l’est pas moins de voir son gouvernement lâcher l’Europe pour se rendre à la merci des États-Unis. Est-ce pour défendre ce libéralisme-là que des hommes et des femmes sont morts durant la guerre froide? Pour que des Poutine et des Trump accèdent aux commandes?



La pilule est aussi difficile à avaler qu’une balle de badminton, aussi, un soir, dans son club de sport, lorsqu’un jeune joueur impétueux le sollicite pour des matchs réguliers, ses réflexes professionnels se mettent en veilleuse. Sa sympathie va à ce jeune Ed qui ne cache ni sa colère contre le Brexit, ni contre Trump "qui est en train de plonger l’Amérique dans le racisme institutionnel et le néofascisme".

L’humour, omniprésent, balaie d’un revers le cynisme ambiant pour lui préférer l’ironie complice des couples et la loyauté d’amis ou d’ennemis respectables, eux.

Et d’ajouter: "C’est un méga boxon! Vous ai-je choqué et vaudrait-il mieux que je m’en aille tout de suite?" Heureusement pour le lecteur, ce langage roboratif à sur l’agent en pré-retraite le bienfait tonique d’une brise marine, et, ensemble, ils vont nous entraîner dans un "Retour de service" de haute volée.



John Le Carré a le chic pour composer un suspense politique actuel, corrosif et malicieux. Les petits, les sans-grades et les femmes, qui œuvrent d’arrache-pied dans l’ombre de chefs incompétents, ont sa faveur, et même sa tendresse. À travers eux, l’écrivain se range aux côtés de jeunes et moins jeunes qui s’engagent dans la société pour défendre les plus vulnérables et dénoncent les conflits d’intérêts, collusions et autres opportunismes.

"Retour de service", John le Carré - éditions du Seuil

Boris Johnson, d'une ignorance crasse

Son personnage lui ressemble, écœuré contre son "gouvernement de bras cassés que je suis supposé servir avec un Ministre des Affaires étrangères (…) (Boris Johnson à l’époque) (…) d’une ignorance crasse, les travaillistes aux pâquerettes, le délire absolu du Brexit..." Sous sa plume allègre bien qu’alarmée, de brillants universitaires cultivés, polyglottes et curieux rament à contre-courant, lisent Rilke en allemand dans le texte et se battent pour rendre ses lettres de noblesse à une politique intègre, visionnaire et idéaliste.