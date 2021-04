Jonathan Coe dans l’Amérique vivante de Billy Wilder

L’écrivain britannique Jonathan Coe raconte Billy Wilder à la manière du cinéaste américain, accompagnant chacun vers son destin, avec une foi salvatrice dans la beauté, la vie, et la fantaisie.

«Billy Wilder et moi», la phrase pourrait renvoyer à Jonathan Coe lui-même dont on devine l'admiration pour le réalisateur de «Sunset Boulevard» ou de «Certains l'aiment chaud», jusque dans l'écriture de ce roman qui mélange les genres et les procédés. L'écrivain se retranche derrière une narratrice, compositrice de musiques de film, passée de mode et qui voit ses filles quitter le nid.

La tentation de se souvenir de la jeune fille qu'elle était au même âge ramène Calista à cet été de 1977 en Grèce, où elle assista, par un merveilleux hasard, Billy Wilder et son scénariste Iz Diamond pour leur avant-dernier film et dernière chance de revenir dans la course. Leur travail est en total porte-à-faux avec la nouvelle vague et avec «les jeunes barbus» du cinéma américain les Spielberg, les Scorsese.

Jonathan Coe redoute-t-il qu'on lui fasse le même reproche? Lui qui nous donne des romans réjouissants, merveilleusement dialogués, finement observateurs de notre époque, en veillant à rester aussi agréables et populaires que les bons vieux films de Billy Wilder?

Il aurait tort, car il excelle à pénétrer dans les désirs et l'âme des personnages sans les rendre otages de sa propre voix. Il a senti, dans «Le cœur de l'Angleterre» qui parait en Folio, avant l'heure, pourquoi la majorité de ses concitoyens allaient voter pour Brexit, leurs ressentiments, leurs attentes déçues.

«La vie est moche. On le sait tous. Pas besoin d'aller au cinéma pour savoir que la vie est moche. Les gens y vont parce que ces deux heures apportent à leur existence une petite étincelle, qu'il s'agisse de comédie et de rires ou simplement..., je ne sais pas, de belles robes et d’acteurs séduisants, ou n'importe quoi d'autre – une étincelle qui n'était pas là auparavant. Un soupçon de joie, peut-être.» Jonathan Coe ne pratique pas d'autre art que celui-là qui s'efforce de donner des heures de plaisirs intelligentes, sans en avoir l'air, des scènes amusantes, de l'amour ou des aveux cruels en une phrase, surprenante, inattendue, séduisante. Un peu de plaisir, avant de retourner au struggle-for-life.

Épisode authentique

Billy Wilder avait échappé au nazisme, et était arrivé aux États-Unis à trente-trois ans, sans connaître un mot d'anglais, comme beaucoup d'autres artistes d'origine allemande, autrichienne, hongroise, les Peter Lorre, Fritz Lang qui allaient faire le cinéma américain. Il avait vu l'horreur et n'avait pas besoin d'y revenir, il préférait se changer les idées et les nôtres.

«Billy Wilder et moi» romance un épisode authentique pour rendre hommage à la liberté mordante, un savoir-faire magistral et une ténacité contre le cynisme et le fric. En Amérique, un bon film est un film qui rapporte. Pour tourner «Fedora», Wilder dû faire appel à l'argent allemand, ce qui lui inspira cette réplique: «Si le film marche, ce sera ma revanche sur Hollywood et si le film ne marche pas, ce sera ma revanche sur Auschwitz.»

Délicieusement balancé, narré avec chaleur par une femme au charme d'Audrey Hepburn, le roman accompagne chacun vers son destin, avec une foi salvatrice dans la beauté, la vie, et la fantaisie. «Je pris conscience que pour un homme comme lui, un homme fondamentalement mélancolique, un homme pour qui la marche du monde ne serait jamais qu'une source de regrets et de déceptions, l'humour n'était pas seulement beau mais nécessaire.»