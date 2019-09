Joyeuse sororité*

De la chimio au braquage, Sorj Chalandon conte *la solidarité entre les femmes.

Neuf romans, tous parus chez Grasset avec une régularité qui force l’admiration: ancien grand reporter et journaliste au Canard enchaîné, Sorj Chalandon a déjà rendu compte de "ses" guerres ("Le quatrième mur", 2013, Prix Goncourt des lycéens), de la misère des mineurs du nord de la France ("Le jour d’avant", 2017) et d’une enfance meurtrie par la folie d’un père ("Profession du père", 2015).

C’est la première fois qu’il se glisse dans la peau d’une femme, Jeanne Hervineau, 40 ans, libraire, mariée, mère d’un fils décédé dans l’enfance. Chalandon la cueille sur le point de faire une "vraie connerie", pour ensuite remonter le temps de quelques mois et revenir à la tumeur cancéreuse logée dans son sein. Premier acte de résistance de Jeanne, à l’annonce du mal: s’acheter un cahier bleu pour tout écrire. Et elle en aura, des choses à dire, au fur et à mesure qu’elle apprend à combattre son "camélia", comme elle le nomme avec poésie.

Vue en plein écran "Une joie féroce" - Sorj Chalandon. Grasset, 320 p., 20 euros. Note: 4/5. ©doc

La lâcheté de Matt, son époux déjà fuyant depuis la mort de leur fils, terrassé par la peur et le dégoût face à la maladie, et qui finit par la quitter bassement. Mais aussi la compassion affectée des proches, l’hypocrisie des banquiers et la vraie générosité du personnel soignant.

"Encore un roman plein de bons sentiments sur le cancer", pourrait-on penser en ouvrant ce livre. Et puis non. D’abord parce que Sorj Chalandon a le secret des mots justes, sur le fil d’un lyrisme discret qui ne verse jamais dans le pathos exacerbé. Ensuite parce que, plaçant Jeanne dans une situation de fragilité extrême, de faiblesse et de dépit, il l’observe se débattre mais aussi puiser en elle la force d’avancer. "Tout le monde est malade, tout le monde est souffrant, un peu, beaucoup, à la folie. Le cancer n’est pas un rhume. Le cancer ne s’attrape pas, c’est lui qui vous attrape. Dans le mot cancer, il y a de l’injustice. De la traîtrise. C’est le corps qui renonce. Qui cesse de vous défendre. C’est une écharde mortelle. Un visiteur du soir que l’on voit se faufiler en tremblant."

Cancer en cavale

Et puis surtout, voici que le chemin de Jeanne Hervineau croise celui de Brigitte, Assia et Mélody – trois compagnes de chimio, trois cabossées de la vie et des hommes qui ont uni leurs solitudes au cœur d’un vaste appartement haussmannien. C’est là que le récit trouve son souffle et sa nécessité: dans l’aventure de la solidarité entre femmes, parcours chaotique fait de confidences, de gestes et de regards où l’écueil aurait été, cette fois encore, de sombrer dans le mièvre – un piège que Chalandon est parvenu à éviter avec brio!

Le roman se pare à la fois de couleurs chatoyantes et de pénombre, verse peu à peu dans le thriller quand les quatre comparses décident de dévaliser une bijouterie.

De cette triple rencontre, le roman dévie, se pare à la fois de couleurs chatoyantes et de pénombre, verse peu à peu dans le thriller quand les quatre comparses décident de dévaliser une bijouterie huppée de la place Vendôme pour payer la rançon exigée par l’ex-conjoint de Mélody, qui a quitté la France avec leur fille. Ce tournant "polar" aurait pu faire sourire, mais le romancier a appliqué avec intelligence l’un des conseils de Stephen King en matière de fiction: ne pas chercher à tout prix à fabriquer une intrigue mais, au contraire, placer ses personnages dans une situation difficile et observer comment ils s’en sortent! Et c’est ainsi qu’on suit, en retenant son souffle, l’habile opération montée par les quatre filles en cavale. On y croit jusqu’au bout, même quand tout se retourne comme un gant.