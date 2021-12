Julie Doucet mise à l’honneur à L’Asso avec "Maxiplotte"

Pour les fans de BD indé, le "Maxiplotte" de Julie Doucet édité par L’Association est une mine d’or. On y trouve la quasi-intégralité du contenu des fanzines de la bédéiste québécoise ainsi que des inédits et un entretien avec l’artiste.

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Julie Doucet, on pourrait la présenter par le titre du fanzine qu’elle a dessiné sans relâche de 1990 à 1998, "Dirty Plotte" ("Plotte" étant le sexe féminin ou la femme dans le jargon vulgaire et péjoratif québecois). Et c’est bien de la vie de Julie Doucet qu’il s’agit ici. Elle qui s’est aventurée corps et âme dans l’autofiction durant les années 90 alors que le genre était encore balbutiant dans la bande dessinée indépendante.