L'abolition de la peine de mort, le combat de Robert Badinter

Une lecture intelligente

À la lecture de cette volumineuse bande dessinée, on sent un travail d’écriture très poussé pour faire ressortir les moments les plus forts du combat de Robert Badinter. Marie Gloris Bardiaux-Vaïente travaille sur les ellipses pour ne garder que l’essentiel de son récit, jouant des sauts dans le temps pour accrocher le lecteur dans un premier temps, puis lui expliquer le contexte ensuite.

Ainsi, d’emblée on assiste à l’exécution froide et implacable de Bontemps, à l’effroi de Badinter, avant de comprendre comment on en est arrivé là. Mais la scénariste ne se contente pas de cette technique. L’affaire Henry est traitée comme un polar qui débouche sur le procès, celui de la peine de mort. Enfin, dans la dernière partie, Bardiaux-Vaïente parvient à rendre la pugnacité et la vivacité des débats dans les arènes politiques de l’Assemblée et du Sénat.

Que ce soit dans les scènes de prétoire ou dans ces débats, son découpage est remarquable pour garder le lecteur en attention. Le dessin de Malo Kerfriden est tout en sobriété, juste rehaussé de bichromie, et en élégance. Mais ses regards en disent long et portent admirablement les récitatifs extraits des discours ou des plaidoiries.