"L'affaire Ruspoli", la princesse et le général

À Seneffe, certains savent encore aujourd’hui, mais sont prêts à tout pour enterrer la vérité. C’est sur ce secret qui dérange que Serge Quoidbach, rédacteur en chef adjoint de L’Echo, enquête dans son nouveau livre. Plus exactement sur le rôle tenu par la princesse Élisabeth Ruspoli auprès du général Alexander von Falkenhausen, gouverneur militaire allemand en Belgique occupée. "Je me suis intéressé à cette histoire à la fin des années nonante après avoir assisté à un spectacle d’un ami compositeur au petit théâtre du château de Seneffe", explique Serge Quoidbach. "Falkenhausen s’est souvent rendu à Seneffe. Ensuite, je me suis rendu compte qu’il y avait une femme dans cette histoire. Et j’ai construit quelque chose autour de ça…"