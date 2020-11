L’amour réhabilite le lieu du désastre

Sismographe de l’âme et du corps, David Grossman offre à trois femmes dévastées, un roman pour havre.

Dans ses livres ou ses interventions en faveur de la paix et de la fondation de deux États israélien et palestinien, David Grossman élargit toujours le champ – et le chant – de notre humanité. Paraissent en même temps, son roman "La vie joue avec moi", et "Dans la maison de la liberté", un recueil de discours prononcés ces dernières années. On y lit sous le titre "L’infinité de l’être humain" son approche du métier d’écrivain. "Je sens que la création d’une œuvre offre la possibilité de toucher à l’infini. L’infinité des visages de l’humain. L’infinité des replis de son âme, l’infinité de sa raison et de ses opinions, de ses instincts, de ses errances, de sa petitesse et de sa grandeur, de sa puissance de création, d’autodestruction, l’infini de ses variations."

Roman ♥ ♥ ♥ "La vie joue avec moi" David Grossman (traduit par Jean-Luc Allouche), Seuil, 329 p., 22 €

Ainsi fait-il en suivant l’extravagante, l’intransigeante nonagénaire Vera, et sa fille, l’écorchée, la nymphomane, l’instable Nina, sur le chemin de leur explosive réconciliation.

Électrique, bavard, persillé d’apartés et de dialogues mordants, filmé caméra à l’épaule par un homme patient et amoureux, ce road-movie déroute, agace, autant qu’il séduit et bouleverse. Vera, Nina, et sa fille Guili, ardentes rescapées d’un désastre familial, retournent où il a commencé – en Yougoslavie – bien décidées à le purger une fois pour toutes.

Basé sur la vie réelle d’Eva Panic, amie de David Grossman, juive yougoslave émigrée en Israël après sa sortie du goulag, et qui fit l’objet d’un documentaire, le roman exhume les blessures secrètes des enfants de rescapés, victimes collatérales d’un emprisonnement qui les a enfermés hors d’eux-mêmes. L’auteur leur offre un espace où déposer leur effroi, leur errance, leurs silences.

"Je sens que la création d’une œuvre offre la possibilité de toucher à l’infini." David Grossman Ecrivain

Un voyage littéraire pour trois Parques

L’œuvre magistrale de David Grossman, prix Médicis étranger 2011 pour "Femme fuyant l’annonce", ouvre un lieu de réparation, en particulier aux adultes auxquels on a volé l’enfance ("Un cheval entre dans un bar") mais aussi aux parents orphelins d’un fils ou d’une fille. La famille, la maison, la sécurité d’un pays où vivre paisiblement obsède cet écrivain, inlassable artisan de la paix et farouche opposant au gouvernement actuel. Lui-même a perdu un fils lors de l’invasion du Liban, qu’il condamnait fermement. Nul ne s’étonne qu’il se penche cette fois sur les dégâts de l’idéologie, du mensonge et de la violence d’État.

Vue en plein écran ©SEUIL

Idéaliste, généreuse, obstinée, Vera l’est, au point de tomber amoureuse d’un Serbe, goy, pauvre et de l’épouser au grand dam de sa famille. Les livres et la communion d’âme ont réuni ces deux-là que tout opposait. Communistes et résistants, ils ont aussi épousé la cause de Tito qui les trahira. Le mari de Vera se suicidera tandis qu’elle gardera la foi mais sera déportée. Pourtant, la police politique lui avait promis la vie sauve, pour elle et sa petite Nina, si elle salissait publiquement la mémoire de son époux. Impensable pour celle qui ne cessa jamais d’aimer Milosz, au point d’abandonner sa fille à un sort brutal. Résiliente, Vera se remettra des épreuves terribles au contraire de Nina qui ne lui pardonnera pas cet abandon, qu’elle répétera avec sa propre fille Guili.

David Grossman donne à ces trois Parques un voyage littéraire pour s’écharper avec humour, s’écouter, accepter leur destin, s’étreindre et trouver dans l’amour de chacune un foyer où enfin revivre.