"L'économie, l'échange, est au coeur de toutes choses"

Une histoire de l’économie en bande dessinée, il fallait l’oser. Pourtant, "Economix, la première histoire de l’économie en BD" figure depuis des années parmi les best-sellers dans les comix américains. Vendu à plus de 150.000 exemplaires, l’ouvrage est régulièrement remis à jour. Et ce n’est pas l’actualité qui manque! De l’émergence des systèmes économiques à leur théorisation, de Colbert à Friedman, d’Adam Smith à Piketty, Michael Goodwin décode les grands courants économiques et les soubresauts qui les accompagnent. "J’ai commencé à y penser dans les années 90, où l’économie libérale était la pensée dominante, plus encore qu’aujourd’hui. J’avais l’impression que ce n’était pas la bonne solution, mais je ne savais pas pourquoi. Et plus j’étudiais la question et plus je voulais le faire comprendre. J’espère que les lecteurs en garderont quelque chose pour s’interroger par rapport à toute idéologie dominante."