La BD, l'autre pilier du livre

La plupart des éditeurs y seront présents, en direct ou via des distributeurs, et l’événement s’impose comme un rendez-vous important de rencontre avec les auteurs en Belgique. Ce n’est pas pour rien que la Foire du Livre réserve au 9e art une place importante dans sa programmation, outre les nombreuses séances de dédicaces organisées par les éditeurs. Comme les années précédentes, le Palais des imaginaires sera entièrement consacré à la BD et aux technologies nouvelles. L’association parlera d’elle-même au cours de sessions dessinées, durant lesquelles les auteurs pourront exprimer tout leur talent face au public et sur grand écran.