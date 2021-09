"La Cellule", un an dans les pas d'Abaoud

Un imposant dossier d'enquête reconstitue la préparation des attentats de Paris et de Bruxelles, sans fiction et sans fard.

Le dossier d'instruction des attentats de Paris fait plus d'un million de pages – près de 52 mètres de haut, dit-on. Auquel s'ajoutent les rapports d'enquête des commissions parlementaires belges et françaises, celui du Comité P et les dossiers d'instructions des attentats de Charlie ou du Thalys notamment. En plus de nombreux entretiens directs, ce fut la base de travail de Soren Seelow, journaliste au Monde. Cela fait près de cinq ans qu'il couvre l'affaire, qui connaitra son épilogue judiciaire dans quelques mois.

Ce fut aussi la base de sa documentation pour rédiger ce volumineux dossier mis en images par Nicolas Ottero. Un dossier, sous forme d'une BD atypique, pour comprendre et se remémorer l'impensable avant l'ouverture d'un procès historique qui va durer pas moins de neuf mois. Un ouvrage à lire parce qu'il est accessible et se révèle un outil factuel remarquablement documenté.

Média pertinent

"Le média BD me semblait pertinent pour toucher le plus grand nombre, et particulièrement un public jeune, avec ce sujet ardu. Tout le monde a forcément entendu parler des attentats de Paris et de Bruxelles. Mais déjà les noms, les lieux, les circonstances s'estompent. Nous nous sommes demandé comment la restituer au mieux dans son intégralité. Un livre historique aurait eu une portée beaucoup plus confidentielle", explique le journaliste, pourtant plus habitué à l'écrit qu'à l'image.

"L'objectif n'était pas de faire le jugement des terroristes avant leur procès, mais d'expliquer comment ils ont monté cette machination." Soren Seelow Journaliste au Monde

Seelow s'efforce d'accompagner les terroristes, et particulièrement Abdelhamid Abaoud, la véritable cheville ouvrière du massacre de Paris, tout au long d'un an de préparation. "Abaoud était déjà présent à Verviers, quand la police belge déjoue un projet d'attentat et manque de peu de démanteler la cellule terroriste", pointe Seelow. C'est le point de départ du récit. "On connait la fin dramatique de l'histoire, mais nous avons essayé de remonter le temps de cette course contre la montre pour arrêter ce projet terroriste."

Course contre la montre

Une course contre la montre dans laquelle les forces de l'ordre, les services de renseignements, les polices ont toujours une longueur de retard. Un jeu du chat et de la souris dans lequel les fous de Dieu profitent de toutes les failles du système. La crise migratoire qui fait de l'Europe et de l'espace Schengen une véritable passoire impossible à colmater; les lacunes et le manque de moyens des polices, notamment belges; le manque de liaison entre les services de renseignements et même entre les fichiers et les bases de données dans lesquels sont répertoriés les terroristes potentiels.

Vue en plein écran

Autant de mailles parfois béantes du filet dans lesquelles s'engouffrent les Abaoud, Abdeslam et autre Abrini ("l'homme au chapeau" de l'aéroport de Bruxelles). Soren Seelow recompose tout le travail préparatoire avec une précision scientifique. "L'objectif n'était pas de faire le jugement des terroristes avant leur procès, mais d'expliquer comment ils ont monté cette machination", précise le journaliste.

Et Nicolas Otero met cela en image avec une froideur glaçante. "Graphiquement, il était important de ne pas faire des terroristes des personnages de fiction, des héros. Et surtout d'être le plus fidèle possible à la réalité", commente Seelow. Otero adopte pour ce faire une technique déconcertante mais qui remplit parfaitement ce double objectif. Pour tous les protagonistes, il utilise des scans de photos d'identité ou de police. Des faces froides et sans émotion qui déshumanisent les terroristes.

Un ouvrage à lire pour comprendre le procès qui s'ouvre le 8 septembre.