La Corse, l’insularité mentale de Claude Arnaud

Dans ce passionnant road trip à travers les routes sinueuses de la Corse, Claude Arnaud retrace l’histoire de sa famille, revisite les morts et les vivants, et revient sur l’énigme d’un meurtre.

C laude Arnaud s’attache à l’exercice quasi-monacal d’écrire «avec son propre sang», selon la formule nietzschéenne en exergue de son nouvel opus. Il appelait le bureau où il s’enfermait pour écrire, de plain-pied sur la rue parisienne, sa «grotte».

D’emblée, avoue-t-il, «il m’arrive encore de me demander qui je suis», mais croit savoir d’où il vient. Cet ailleurs, la Corse de sa mère, Marie-Paule Benedetta, c’est le «fantôme» de son origine , cousin de ce halo qui entourait les silhouettes sur l’écran d’une télévision à l’antenne secouée par le vent. Sa Corse nourrit son «insularité mentale», et pourtant, il maintient avec elle une tension de la non-appartenance, un amour jaloux de son indépendance qui lui interdit toute «amorce de génuflexion» devant cette île matrice qui, en maîtresse, a «tendance à plier chacun à sa façon de voir» .

Sa famille doit son nom à une ruine, le Zuccarello, où il entame son pèlerinage. Depuis ce modeste «olympe», il contemple une vue multiple où affleurent les sources mémorielles: un prêtre occis car il eut le front d’entamer la messe sans attendre ses aïeux et l’invasion de fourmis rouges précipitée par le mauvais œil qu’aurait jeté l’ecclésiastique; l’initiale «z» inscrite dans le fer forgé qui lui évoque la zucca — la gourde, le fêlé ou le fada méridional — et le signe de l’Olrik de Septimus, à l’opposé du «A», initiale nordique et paternelle des Arnaud.