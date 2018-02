La Foire aux libertés

La Foire du livre de Bruxelles, qui bat son plein jusqu’à dimanche, met en exergue l’évasion littéraire autant que le livre-témoin de toutes les réalités du voyage, voulu ou forcé. Rencontres avec des écrivains d’ici et d’ailleurs autour de l’exil, des frontières du réel et des routes de l’imaginaire.

Asli Erdogan, une présidence d’honneur

Une présidence hautement symbolique qui rappelle, au cœur d’un événement festif, que la liberté d’expression n’est pas un vain mot, mais qu’elle est sans cesse à défendre. "L’homme coquillage" (Actes Sud) d’Asli Erdogan paraîtra en mars, au moment où la journaliste et écrivain toujours en sursis, affrontera des juges qui viennent de condamner à perpétué ses pairs, parmi lesquels l’écrivain Ahmet Altan, lui aussi publié par Actes Sud, et arrêté en même temps qu’elle au lendemain du coup d’État de 2016.

Remarquable auteur d’une œuvre inclassable, forte et poétique, et courageuse militante des droits de l’homme, elle donnera une conférence ce samedi à 14h.

Focus sur les lettres d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

Dany Lafferrière est Canadien, bien que né Haïtien, le Congolais Alain Mabanckou est membre du Collège de France, preuves, s’il en fallait, que la littérature française n’est plus sous la seule coupole de l’Académie française. Les lettres francophones ont été vivifiées par le regard et la langue des auteurs venus d’ailleurs. Ils dessillent le regard sur l’histoire et sur l’actualité en interpellant la traite des êtres humains, l’effort de guerre des colonisés ou les traditions culturelles lorsqu’elles entrent en conflit avec la modernité.

Wilfried N’Sondé

Wilfried N’Sondé vient de publier "Un océan, deux mers, trois continents" (Actes Sud), l’incroyable et véridique épopée d’un prêtre africain du XVIe, élévé à la fois dans la tradition des Bakongos et des Jésuites, il fut envoyé comme émissaire auprès du pape sur un bateau chargé d’esclaves… rude épreuve pour ce Candide africain et son inépuisable compassion. Une générosité que partage Wilfried N’Sondé qui participe à la rencontre, "Sur la route des la traite négrière", avec l’auteur Togolais Kangni Alem et Viktor Lazlo, dont vient de paraître "Les passagers du siècle" (Grasset), roman d’amour entre un émigré juif et une descendante d’esclave. "Nègre ou Juif, quelle importance, nous errons tous d’une étrange manière" écrit-elle (samedi à 16h).

Tahar Ben Jelloun

Il aura attendu quarante ans pour relater dans "La punition" (Gallimard) les dix mois de détention arbitraire, sous couvert de service militaire, du jeune homme de vingt ans qu’il fut au Maroc en 1965. Cachot, humiliation, violence physique et morale sur des étudiants comme lui, coupables de rêver et d’écrire un avenir de libertés. Des geôles d’Hassan II est sorti un écrivain. Il sera sur le stand Gallimard ce samedi.

Ces plumes qui ont semelles au vent

Voyage et écriture cheminent ensemble et s’éclairent l’un l’autre, interrogent ce qui se donne à voir autant que ce qui se dérobe ou se devine. Alexis Jenni, Prix Goncourt 2011 pour "L’art français de la guerre", compose cette fois un hymne, méditatif et spirituel, à nos cinq sens sous le titre "Son visage et le tien" (Albin Michel- Esprits Libres). Il dialoguera avec Jean-Luc Coatelem, rédacteur en chef du magazine Géo et grand voyageur lui aussi, Prix Fémina 2017 pour son essai "Mes pas vont ailleurs" (Stock). Un portrait en forme de jeu de piste sur les traces de Gauguin et de Victor Segalen (samedi à 14h).

La fiction éclaire l’histoire